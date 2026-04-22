El salto de Elena Candia a la Alcaldía de Lugo obligará al PP a repensar la composición de la Mesa del Parlamento

Elena Candia, durante la rueda de prensa de este miércoles. - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El salto de la presidenta provincial del PP de Lugo y portavoz municipal, Elena Candia, a la Alcaldía de la ciudad supondrá cambios en el Parlamento, toda vez que a más tardar cuando sea elegida regidora --lo que sucederá, salvo sorpresa, el 7 de mayo-- dejará de ser la vicepresidenta primera de la Cámara autonómica por incompatibilidad.

Candia, que según fuentes populares consultadas por Europa Press continúa por ahora como diputada --y no estaría obligada a renunciar formalmente antes del pleno de investidura, aunque una vez elegida regidora, la incompatibilidad es automática--, destacó en la comparecencia esta coyuntura como una muestra de su "compromiso" con Lugo.

Lo hizo tras ser preguntada por la plataforma que se ha activado en contra de la moción de censura que impulsan los populares con el apoyo de María Reigosa, la edila exsocialista que ahora está en el grupo de los no adscritos. "Intentaremos trabajar y demostrarles que este proyecto merece la pena", ha esgrimido la dirigente popular, convencida de que se logrará la meta.

Así, se ha remitido a la campaña de las elecciones municipales de mayo 2023 en la que sus rivales políticos, además de "recordarle" que era de Mondoñedo (donde fue concejala hasta marzo de ese año y regidora antes de pasar a la política autonómica), dijeron "cosas muy desagradables".

"Pues que sepáis que en el momento en el que sea elegida alcaldesa renuncio a ser vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento. Creo que eso escenifica realmente que el compromiso con esta ciudad era absolutamente honesto y real; y mi interés municipalista porque lo que me motiva es trabajar desde la administración local, que es la más cercana a los ciudadanos", ha subrayado.

COMESAÑA ES SECRETARIO DESDE FINALES DE ENERO

La normativa, efectivamente, impide que Candia pueda compatibilizar tener el bastón municipal de Lugo y continuar sentada al lado de Miguel Santalices, jefe del Legislativo autonómico, lo que abrirá un nuevo capítulo de cambios que el PP deberá resolver en los próximos días.

El último relevo en la Mesa fue el de la exconselleira Ethel Vázquez por el también exconselleiro Julio García Comesaña --cargo que ocupa desde finales del pasado mes de enero--.