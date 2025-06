Sánchez afea a Feijóo en el Congreso que Rueda mantuvo al exconselleiro Villares pese a la denuncia de agresión sexual

El exconselleiro dimitió el 4 de junio tras recibir la notificación de que estaba siendo investigado, pero la denuncia se formuló meses antes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido este miércoles en el Pleno del Congreso de "expulsar" la corrupción en el PSOE y ha atacado al PP con la "enciclopedia de corrupción" que, según ha dicho, hay en sus comunidades. En su turno, el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, le ha acusado de ser el "lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años" y ha afirmado que la única carta que esperan es la de su dimisión.

En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, interrumpida en la parte final con gritos de dimisión a Pedro Sánchez desde la bancada del Grupo Popular, Feijóo ha denunciado el "giro muy peligroso a la voluntad popular" del jefe del Ejecutivo: "Ha venido a decir 'no dimito porque España necesita mis políticas progresistas, pero no convoco elecciones porque las pierdo'".

Un día después de la carta de Sánchez a la militancia socialista, el presidente el PP ha afirmado que "la única carta que esperan es la carta de dimisión". "¿Piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles?", le ha preguntado, al tiempo que ha denunciado que esté "intentado volver a comprar" a sus socios parlamentarios.

SÁNCHEZ A FEIJÓO: "SI QUIERE DAR LECCIONES, TIENE MUCHO POR DELANTE"

El presidente del Gobierno ha asegurado que "el único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular".

"En la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la señora Ayuso siendo investigado por el novio, por el hermano, vinculados con el fraccionamiento de contratos en los centros de formación profesional. En Andalucía, el señor Moreno Bonilla que expulsa y cesa a los interventores que están denunciando los casos de corrupción en el servicio andaluz", ha relatado Sánchez.

Además, ha aludido a la situación del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, "investigado por corrupción por financiación irregular del Partido Popular". "En Castilla y León, el señor Mañueco, con dos exviceconsejeros de la Junta recientemente condenados y con una trama eólica cuyo juicio se va a empezar este verano", ha esgrimido.

"El señor Rueda, con un conselleiro de la Xunta que mantuvo en su cargo a pesar de que había sido denunciado por agresión sexual", ha agregado, en alusión al caso que motivó recientemente la dimisión de Alfonso Villares como titular de la Consellería do Mar. Villares renunció el pasado 4 de junio tras recibir la notificación de que estaba investigado, pero había sido denunciado meses atrás.

Según Sánchez, el PP "es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos" y le ha dicho al presidente del PP que si quiere "dar lecciones, tiene mucho por delante". El revuelo en la Cámara ha crecido en ese momento, con gritos de 'dimisión, dimisión' por parte de diputados del Grupo Popular que ha obligado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a intervenir para pedir calma.

FEIJÓO ALERTA DEL "GIRO PELIGROSO A LA VOLUNTAD POPULAR" DE SÁNCHEZ

En su intervención, Feijóo ha asegurado que hace un año Sánchez escribió una carta diciendo que era "un hombre enamorado" y ha añadido que hace cinco días publicó una nueva misiva que decía que "está profundamente decepcionado", tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que ha terminado con la salida de su número tres, Santos Cerdán.

"La realidad es que es un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción", ha afirmado Feijóo, haciendo hincapié en la situación de sus dos más "estrechos" colaboradores, el exministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que ocuparon la Secretaría de Organización del PSOE.

Feijóo ha preguntado entonces a Sánchez si "es verdad que le advirtieron hace meses que el señor Cerdán era un corrupto". "Por mucho que se maquille usted no es la víctima, la víctima somos los españoles. Usted es el máximo responsable", ha espetado al jefe del Ejecutivo, para pedirle que se ahorre "los numeritos de cordero degollado" porque "es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años".

SÁNCHEZ: "LA CORRUPCIÓN CERO NO EXISTE"

En su réplica, el presidente del Gobierno ha asegurado que "la corrupción cero no existe" y ha añadido que en su organización "la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta" porque el PSOE "la expulsa, a diferencia" del PP.

Así, Sánchez ha asegurado que en Partido Popular lo que hacen es "expulsar a aquellos que denuncian la corrupción". "Si no pregunten al señor Casado o a usted mismo, que le auparon a la Presidencia del Partido Popular para tapar los casos de corrupción de la señora Ayuso", ha resaltado.

Ante las informaciones sobre la llamada 'trama Koldo', Sánchez ha admitido que éste "es un caso de corrupción que ha sido doloroso para el Partido Socialista y para los españoles", pero ha presumido de actuar.

Dicho esto, el presidente del Gobierno ha advertido al PP que por "mucho fango que metan" y se "empeñen", "esto no va a opacar el extraordinario momento económico y laboral, social y de convivencia que atraviesa" España.

FEIJÓO, SOBRE MOCIÓN DE CENSURA: SI HAY VOTOS, "NO LO DUDARÉ"

El líder del PP entonces ha aprovechado el lapsus de Sánchez y le ha echado en cara que haya dicho ante el Pleno del Congreso que su "tolerancia sobre la corrupción es absoluta". "Efectivamente", ha resaltado, cosechando un aplauso de los diputados 'populares'.

Feijóo ha asegurado que Sánchez está "en todas las portadas de la prensa europea", algo que ha calificado de "tremendo". Y después de que le retara a presentar una moción de censura junto a Vox, le ha reconocido que no le faltan "ganas" y ha subrayado que le faltan "cuatro votos".

"Si aparecen, no lo dudaré ni un instante. ¿Y quién sabe si aparecerán? ¿Sabe por qué? Porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final", ha manifestado, para echar en cara Sánchez que ahora esté "intentando volver a comprar sus socios", que ahora "tienen que elegir".

El presidente del Gobierno le ha recriminado entonces a Feijóo su rechazo a presentar una moción de censura si el PP quiere echar al PSOE del Gobierno. "El que no es presidente del Gobierno, no porque no pueda, sino porque no quiere, no presenta una moción de censura porque otros no quieren", ha exclamado.