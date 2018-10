Sánchez Bugallo opina que "debería ser la Xunta" la que obligue a terminar las casas inacabadas y haga cumplir la ley

Actualizado 27/01/2006 18:21:40 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo (PSdeG), opinó hoy que "lo ideal y razonable" es que la propia Xunta pusiese en marcha su agencia de disciplina para obligar a propietarios y constructores a terminar la construcción de inmuebles y evitar el feísmo, cumpliendo con la legislación vigente en materia de ordenación urbanística.

Ante el próximo envío de circulares de la Dirección Xeral de Urbanismo de la Consellería de Política Territorial en las que se pedirá a los ayuntamientos que exijan que los inmuebles inacabados sean concluidos según el proyecto al que se concedió licencia, Sánchez Bugallo reconoció hoy que esta petición "no planeta problemas", ya el Ayuntamiento de Santiago "ya lo hizo y ya tenía previsto hacerlo".

No obstante, consideró que la Xunta de Galicia debería "dotarse de los mecanismos e instrumentos necesarios para hacer cumplir sus propias normas". "Sino siempre pasa lo mismo, una administración dicta las normas y otros son los que tienen que asumir las responsabilidades", aseveró.

Por ello, el regidor de la capital gallega manifestó que "lo ideal y razonable es que la propia Xunta ponga en marcha su agencia de disciplina y se ocupe de ese tema". Reconoció que, incluso, los ayuntamientos preferían "una unidad de tramitación de denuncias".

Sánchez Bugallo abogó por que sea la propia Xunta la que asuma la responsabilidad de hacer cumplir la ley y de sancionar porque, de lo contrario, advirtió de que "se puede entrar en los agravios comparativos" entre vecinos de distintos municipios. Así, insistió en que sea la Administración autonómica la que tramite las denuncias "para asegurar que en el mismo caso la multa sea la misma", sin prejuicio de que sea el ayuntamiento el que las formule.

En cualquier caso, aseguró que el Ayuntamiento de Santiago prevé actuar y ordenar la finalización de construcciones sin acabar "porque hay casos que nos parecen un exceso". No obstante, consideró que en la capital gallega "no es el sitio de más casos" en Galicia y apuntó que, aunque no están cuantificados, "no cree que haya una cifra enorme". Apuntó que los casos se sitúan en la periferia y "perjudican la imagen conjunta de la ciudad".

CINCO POLÍGONOS DE VIVIENDAS

Por otra parte, Sánchez Bugallo se refirió hoy a que el Ayuntamiento de Santiago prevé que en los próximos meses se vayan resolviendo todos los tramites urbanísticos para la iniciar construcción en este mismo año de un total de 1.846 viviendas en la zona de Castiñeiriño y Pontepedriña, correspondientes a los polígonos SUNP 11, 12, 13 y 14 y al SUP 7.

El regidor compostelano destacó que del total de estas viviendas sólo unas 240 no están acogidas a algún régimen de protección pública. Añadió que estas actuaciones "completan" el proceso de transformación experimentado en los últimos años por esta zona de la capital gallega, con independencia de que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) prevé otras intervenciones.

Por otra parte, resaltó los acuerdos del último Consejo de Administración de Emuvissa, entre ellos, que se saca a concurso las obras de urbanización de la antigua estación de Cornes, por algo más de 3,1 millones de euros. El objetivo es empezar las obras en esta primavera en una parcela en la que está prevista la construcción de 200 viviendas libres.

Asimismo, informó de que la Mancomunidad de Santiago acordó dotarse para 2006 de un presupuesto de 158.000 euros y que todos los municipios integrados aprueben en los próximos días el Plan de Transporte Comarcal. Avanzó que Santiago lo hará una vez que sea aprobado por los otros municipios, previsiblemente en un pleno extraordinario en torno al 10 de febrero o en la sesión ordinaria de finales de ese mes.