Sánchez despide a Beiras: "Galicia pierde una voz propia, firme y profundamente comprometida con su tierra"

Tuit de Pedro Sánchez en recuerdo de Xosé Manuel Beiras - X

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su pesar por el fallecimiento del histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras y ha asegurado que "Galicia pierde una voz propia, firme y profundamente comprometida con su tierra".

En un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', el también líder del PSOE ha destacado que "su defensa de Galicia, de su lengua y de su cultura forma parte ya de nuestra historia".

"Todo mi cariño y mi pesar a su familia, amigos y a toda la sociedad gallega", finaliza.

El presidente del Ejecutivo estatal se ha referido al fallecimiento del histórico dirigente del nacionalismo gallego en una jornada en la que numerosos líderes de todos los colores políticos se han pronunciado bien con comparecencias o bien a través de sus redes sociales, entre los que no se encuentra hasta el momento el expresidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.