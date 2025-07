Sánchez echa en cara a Feijóo su relación con Marcial Dorado, financiación "irregular" del PPdeG y el caso Villares

Díaz también se refiere a Dorado y Belarra reprocha el sobrecoste del Álvaro Cunqueiro en favor de Acciona

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho diferentes alusiones a Galicia, en su intervención este miércoles en el Congreso en la que ha presentado un paquete de medidas anticorrupción, para arremeter contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Por un lado, Sánchez ha echado en cara a Feijóo su relación con el narcotraficante Marcial Dorado. Así, ha definido al expresidente de la Xunta como "el único aquí que tuvo amistad con un delincuente condenado". También el portavoz del PSOE, Patxi López, ha recriminado al líder popular esta amistad.

Paralelamente, ha recordado casos de corrupción como del ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, condenado en la trama 'Gürtel'.

"¿Usted cómo hizo carrera en el Partido Popular gallego, que se financiaba de forma irregular con los tejemanejes, por ejemplo, de Pablo Crespo, o la complicidad de Manuel Fraga?", le ha espetado Sánchez a Feijóo.

Igualmente, el presidente del Gobierno ha recriminado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuviese en el cargo de conselleiro do Mar a Alfonso Villares durante tres meses desde que conoció la denuncia contra él por una supuesta agresión sexual hasta su dimisión a comienzos de junio al ser investigado.

Así lo ha expuesto en su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones después de la entrada en prisión preventiva de su 'exnúmero tres' en el PSOE, Santos Cerdán por un supuesto caso de cobro de mordidas.

La intervención de Sánchez ha comenzado con el recuerdo al fallecido Suso Díaz, ex secretario xeral de CC.OO. en Galicia y padre de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

ALUSIONES DE DÍAZ Y BELARRA

Entre otras alusiones a Galicia en esta sesión del Congreso, la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha responsabilizado a Núñez Feijóo del sobrecoste de 470 millones en la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, en favor de Acciona, según dice, cuando era presidente de la Xunta de Galicia.

También ha defendido la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, la necesidad de expropiar los bienes de los corruptores y ha lanzado un mensaje a Feijóo, evocando su relación con Marcial Dorado, al destacar que esto se hace con los "narcotraficantes".

Mientras, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe con "contundencia" contra la corrupción y le ha avisado que su formación no le dará una "carta blanca" si no cumple con los acuerdos y no impulsa medidas.