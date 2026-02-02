Sánchez traslada su pésame a la familia de la mujer asesinada en Mos: "Vivir libres de agresiones es prioridad de país"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado "todo su cariño y su más sentido pésame" para la familia de la mujer asesinada a manos de su expareja en el municipio pontevedrés de Mos.

"Vivir sin miedo y libres de agresiones y maltratos es una prioridad de país", ha asegurado Sánchez a través de un mensaje en su perfil oficial de la red social 'X'.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que "si eres víctima o conoces algún caso, llama al 016", en referencia al número de atención a víctimas de violencia de género.