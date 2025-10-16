Sanidade aspira a que mínimo un centro de salud de cada área sanitaria tenga el sello IHAN de promoción de la lactancia

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presenta una guía de apoyo para fomentar la perspectiva de género en atención primaria- EUROPA PRESS

Caamaño presenta una guía para atención primaria con perspectiva de género que aborda aspectos como las disfunciones de suelo pelviano

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha anunciado que aspira a que por lo menos un centro de salud de cada área sanitaria sea acreditado con el sello IHAN -- de Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS) -- que indica que se favorece un entorno que promueve la lactancia.

Así lo ha avanzado este jueves durante la presentación de la guía de apoyo para fomentar la perspectiva de género en atención primaria. En una rueda de prensa celebrada en la Consellería, Caamaño ha subrayado la necesidad de "abordar y ahondar en las diferencias de salud entre hombres y mujeres", ya que "no se explican solo por factores biológicos, sino que están influenciadas por factores socioculturales, percepciones, expectativas e incluso roles".

En este contexto, se ha creado este documento, que pretende visibilizar a las mujeres como personas con necesidades y oportunidades específicas; aportar conocimiento; desarrollar políticas sanitarias que fomenten identidades saludables y oportunidades igualitarias; desmedicalizar ciertas etapas de la salud de la mujer para que dejen de percibirse como enfermedades, como puede ser la menopausia; y poner en valor a profesionales como las matrona o fisioterapeutas.

En palabras de la directora xeral de Promoción da Igualdade da Consellería de Política Social e Igualdade, María Quintiana, es "necesario ser didácticas y dar apoyo y herramientas a los equipos para que puedan incorporar esa perspectiva de género y así hacer una atención sanitaria cada vez más precisa y de mejor calidad".

De esta manera, el documento comprende 15 fichas con recursos, consejos y actividades formativas para los profesionales de la atención primaria a nivel comunitario y educativo. Además, cuenta con bibliografía a mayores para poder ampliar el conocimiento.

DESDE SALUD MENSTRUAL A DISFUNCIONES DEL SUELO PELVIANO

En concreto, ha desarrollado la subdirectora xeral de Atención Primaria do Servizo Galego de Saúde, Patricia Pazos, la guía aborda la educación sanitaria en salud menstrual; el asesoramiento anticonceptivo y sobre infecciones de transmisión sexual (ITS); la consulta preconcepcional, que ha remarcado por ser "poco conocida" y tener "solo un 10% de uso".

También, incluye la consulta de atención al embarazo normal, con énfasis en la salud bucodental durante el embarazo; la educación maternal prenatal y posnatal; al puerperio en atención primaria; la evaluación de riesgo de los medicamentos en la lactación y embarazo.

Asimismo, contempla obtener la acreditación IHAN en al menos un centro de salud de cada área sanitaria, un sello que señala que dicho espacio ayuda a las madres a mantener la lactancia durante los seis primeros meses de vida del bebé y, a partir de ellos, a que pueda continuar con la lactancia junto con los alimentos complementarios hasta los dos años o más.

En esta línea, el documento se amplía con información para realizar actividades de grupo y comunitarias durante el climaterio y posmenopausia; campañas de información a la ciudadanía; recomendaciones de 'no hacer' en la atención a la mujer; información sobre morbilidad diferencial y un programa de abordaje de disfunciones del suelo pelviano.

Con respecto a este último, Pazos ha apuntado que son procesos que afectan a la totalidad de vida de la mujer, pero que muchas veces no se consultan porque tienen "miedo o vergüenza de decir que tienen incontinencia de orina". "No hablamos solo de mujeres mayores, hay muchas gentes que después del parto tienen incontinencia transitoria y tampoco se consultan", ha ampliado.

Finalmente, ha destacado, la guía contiene unos anexos en los que se abordan las enfermedades que marcan un mayor riesgo para las mujeres: Las del sistema circulatorio, reumatológicas, respiratorias, anemia, diabetes mellitus tipo 2 y dolor crónico.

La guía será trasladada al personal de los centros de salud de toda Galicia para su consulta como apoyo en la práctica clínica.