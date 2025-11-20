Sanidade avanza en la campaña de vacunación con más de 600.000 inmunizados frente a la gripe y 360.000 frente al covid

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha avanzado que la campaña de vacunación de la Xunta cuenta con 600.000 gallegos inmunizados frente a la gripe y 360.000 frente a la covid-19.

Según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, así lo ha remarcado el titular de Sanidade durante la inauguración de la 12ª edición del Taller Interactivo Infectolóxico: tendencias actuais e novos enfoques en enfermidades infecciosas e vacinas.

En este contexto, Caamaño ha enfatizado la posición de "vanguardia" que ocupa Galicia en el campo de la vacunación, recordando que posee "uno de los programas de inmunización más completos del mundo".

Y es que, ha explicado que los datos de vacunación reflejan que el sistema sanitario público gallego ya vacunó frente a la gripe a más del 44 % de los menores con edades de cero a 11 años, al 58,7 % de las personas mayores de 65 años y a más de 52 % de personal sanitario.

Por su parte, en lo que respecta a la inmunización frente al coronavirus, Galicia ya cuenta con más del 54 % de las personas mayores de 70 anos vacunadas y con casi el 33 % del personal sanitario inmunizado.

Asimismo, el conselleiro ha destacado la "progresiva introducción" de nuevas iniciativas y vacunas, como fue el caso de la vacuna del Virus Respiratorio Sincitial en bebés, la vacunación frente al papiloma humano en varones hasta los 21 años, o a la inmunización de la población frente a la gonorrea con una vacuna destinada a protección frente a la meningitis B.

Gómez Caamaño también ha señalado el piloto de vacunación intranasal frente a la gripe que la Xunta realizó en 55 centros educativos de la comunidad y el estudio sobre la vacuna gripal de alta carga Galflu.