Sanidade clausura temporalmente un supermercado en Lugo al detectar la presencia de ratones

LUGO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El supermercado Family Cash, situado en el centro comercial Abella de Lugo, fue clausurado temporalmente este martes después de una inspección realizada por los servicios sanitarios de la Xunta tras detectar la presencia de ratones.

La actuación se produjo a raíz de una denuncia presentada por el sindicato CC.OO., que alertó sobre la presencia de una "plaga de roedores" en el establecimiento este mismo lunes por la tarde.

Según fuentes del propio sindicato, la intervención de las autoridades sanitarias se llevó a cabo "rápidamente" tras comprobar lo que calificaron como una "situación de insalubridad que suponía un riesgo para la salud pública y la seguridad del personal y los clientes".

El cierre es de carácter provisional, y la empresa dispone ahora de un plazo de tiempo, concedido por la Administración autonómica, para corregir las deficiencias detectadas y acreditar que el local reúne las condiciones higiénico-sanitarias exigidas.

De hecho, antes de proceder al levantamiento de las medidas cautelares, Sanidad realizará una nueva inspección para verificar que se hayan solucionado los problemas detectados.

El secretario comarcal de CC.OO. en Lugo, Manuel Quiñoá, explicó que los trabajadores y algunos clientes habían advertido desde hace meses la presencia de ratones en diferentes zonas del supermercado, incluyendo áreas sensibles como la frutería, la carnicería y la panadería, haciendo conocedores de la situación a los propietarios, pero que estos "nada había hecho hasta ahora la empresa por solucionarlo".

En su informe, el sindicato sostiene que se hallaron "nidos y excrementos en distintos puntos del local" y que se registraron daños en productos y envases a lo largo del último año, momento en el que fueron detectados por primera vez.

CC.OO. reclama que se depuren responsabilidades y que la empresa ponga en marcha un plan urgente de desinfección, desinsectación y desratización, además de garantizar formación y protección adecuadas a los empleados.

"El incumplimiento de las normas básicas de seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales es inaceptable, especialmente en un negocio de alimentación. La salud de las personas debe estar siempre por encima de los intereses económicos", señaló Quiñoá.

Por su parte, la Consellería de Sanidade ha detallado que, ante la "constatación de evidencias" de la denuncia, adoptó la medida cautelar de suspensión provisional de la actividad del establecimiento afectado.

La infracción detectada está tipificada como grave, según la legislación en materia de seguridad alimentaria, y puede llevar aparejada una sanción económica comprendida entre 5.000 y 20.000 euros, pero todavía está pendiente de determinarse la cuantía final.

El Departamento Territorial de Sanidad recuerda que este tipo de actuaciones tienen como único objetivo "garantizar la seguridad alimentaria y la protección de la salud pública, y que se realizan siempre con criterios técnicos y de proporcionalidad".

LA EMPRESA TRABAJA EN "SUBSANAR LA INCIDENCIA"

Por su parte, fuentes de la empresa consultadas por Europa Press, han puntualizado que el contenido que aparece en la denuncia "no es" el que, posteriormente, recoge el acta y que "no hay pruebas fehacientes" que acrediten los hechos denunciados.

Con todo, ha ratificado que el centro está cerrado y que la empresa trabaja en "subsanar la incidencia" para poder abrir "lo antes posible". "No se encuentran ratones corriendo por los mostradores, ni nidos en una caja, ni nada por el estilo", han afirmado desde la empresa, que han detallado que pusieron a disposición de Sanidade los informes que la empresa tiene sobre control de plagas.