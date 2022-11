Sanidade deduce "intencionalidad política" en que no se convoquen más Mir y niega la supresión de médicos en los PAC

Comesaña "reta" a que se diga quién afirmó que los puntos de atención continuada se quedarán atendidos solo con personal de enfermería

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha dicho que "empieza a pensar" que el ministerio que actualmente dirige Carolina Darias no cambia los criterios para la convocatoria de médicos internos residentes (MIR) por una "intencionalidad política" y ha avisado de que este año se dejarán de formar en especialidad 4.000 personas por este motivo.

Asimismo, en cuanto a la situación de los puntos de atención continuada (PAC), el titular de la cartera sanitaria ha rechazado que se vaya a suprimir la figura del médico por la de mantener unicamente a enfermeros y ha vinculado la formación del personal de enfermería del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés a una petición del propio personal --en una reunión el pasado jueves en la que también estuvieron los sindicatos-- y a la actualización continua de conocimientos de este colectivo.

Este martes tanto él como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pronunciaron sobre esta problemática para indicar, en el caso del máximo mandatario autonómico ha dicho que era un hecho "puntual" y "temporal" que hubiese puntos de atención continuada concentrados solo atendidos por personal de enfermería y defendió que el objetivo último de la Xunta es cubrir "todas las plazas de facultativos" y "no" extender esta posibilidad a otras partes de Galicia.

"Reto a quien lo diga quien dijo que no iba a haber médicos en el PAC", ha subrayado este miércoles, a preguntas de los periodistas, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien ha dicho que el problema de los médicos en los PAC se soluciona convocando más plazas.

"ALGUNOS, ESPECIAL INTERÉS"

De hecho, Comesaña ha observado que "algunos tienen especial" interés en que lo que ocurre en Madrid "se contagie a la sanidad pública gallega". Así, se ha referido al caso concreto de la formación de personal de enfermería en el área de Pontevedra-O Salnés para avisar de que fue "una noticia que se transmitió el jueves", pero "desde el domingo (día de la movilización madrileña) es trending topic".

"La formación de enfermería es algo que se hace todos los días y todos los meses y años", ha apuntado Comesaña, quien ha asegurado que "en ningún caso esta formación pretende sustituir" personal médico con enfermeros y quien ha incidido en que "el problema de médicos" se resuelve convocando más plazas de formación, algo a lo que el Gobierno central "se niega sistematicamente". "Y yo ya empiezo a pensar que tiene una intención política", ha apostillado.

El titular de la cartera sanitaria ha recordado que "todas las comunidades, incluidas las socialistas, pidieron un cambio de criterio", pero la "respuesta del ministerio la conocen, no mudó ni un solo criterio". "El problema no es la falta de médicos, sino la formación (mir), no es por falta de médicos, la solución para los PAC es que el ministerio ceda y atienda a sentarse con las comunidades y defina los criterios y, después, no habrá más que contratarlos", ha enfatizado.

MEDICINA TELEMÁTICA

El conselleiro de Sanidade también se ha referido a la atención telemática para explicar que se trata de casos como la de contar con un especialista de guardia con el que se pueda conectar, vía tecnología, para hacer un contraste de diagnóstico en urgencias y tomar una decisión sobre su tratamiento o derivación a otro hospital.

Así, puso el ejemplo de un neurólogo de guardia ante una sospecha de ictus en un hospital comarcal, en el que se conectaría con este médico para adoptar la decisión. Un modelo en el que se "soportan decisiones clínicas".

En este sentido, ha recordado que ya hubo oposición, por ejemplo, con las consultas telefónicas u otros usos de la tecnología, pero ha incidido en que se trata de completar el servicio. "Nunca plateamos, y reto a que lo diga quién lo dijo, que no va a haber médicos en el PAC", ha aseverado.

COLABORACIÓN

Comesaña, que ha puesto como ejemplo que algún médico que haya terminado en mayo su formación ya va a tener plaza en propiedad, ha defendido que el Sergas siempre "trabajó para que las enfermeras colaboren con los médicos dentro de las competencias para liberarlos de carga de trabajo", al igual que los farmacéuticos, ha puesto como ejemplo.

Así las cosas, y tras insistir en que todas las comunidades defienden lo mismo aunque tengan "el voto en contra en el Parlamento gallego y español" a las medidas que se adopten, Comesaña ha enfatizado que desde hace cuatro años "todas las comunidades piden que los criterios de formación cambien" y "curiosamente", el Gobierno central "no los cambia".

"La explicación no la encuentro", ha manifestado Comesaña, al respecto de lo que ha agregado que salvo que la explicación sea que "cuanto peor le vaya a la sanidad pública, (el Gobierno) piense que le va a ir mejor". "Pero nosotros no lo pensamos", ha sentenciado.