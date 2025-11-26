Sanidade defiende la revisión de peticiones de ecografías en Primaria para "optimizar" el servicio

Archivo - Ecografía - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área sanitaria de Santiago e Barbanza comunicaba hace unos días a los responsables de los centros de salud una nueva medida para revisar las ecografías solicitadas por los médicos de familia y en lista de espera. La medida, que levantó ampollas, ha sido defendida este miércoles por el conselleiro, que ha señalado que también se realiza en la atención hospitalaria.

En declaraciones a los medios este miércoles, el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, ha explicado que con la medida, que todavía está implantándose, serán los médicos de familia los que van a revisar esas indicaciones "para optimizar las peticiones".

Además, ha apuntado que en atención hospitalaria también se hace. Concretamente, que el servicio de radiodiagnóstico filtra las peticiones de muchos especialistas.

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ve la medida como una "irresponsabilidad" que, en su opinión, "corrobora, una vez más, el desprecio y la desconfianza" del Sergas hacia el personal médico especialista de Primaria, Familia y Comunitaria.

"Desconfía de su capacidad para solicitar pruebas diagnósticas, a pesar de que en su formación están incluidas las mismas", lamentan.