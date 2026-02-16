Sanidade desmiente que existan "graves deficiencias" en el suministro de material en el área de A Mariña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos ha salido a desmentir la falta de material en los centros de salud de la zona, tal y como ha denunciado este lunes el comité de centros de primaria del área, que aseguraba que existen "graves deficiencias" en el suministro de material. Además, insisten en que está "garantizado" el "normal funcionamiento" del sistema de suministros.

La gerencia aclara que el envío de materisal sanitario se realiza "conforme a los consumos reales de cada centro y mediante sistemas informatizados que permiten la trazabilidad completa de los pedidos".

Explican que, desde la Dirección de Recursos Económicos e o Servizo de Subministracións, el material sanitario se envía "de manera regular y en las cantidades necesarias, adaptadas a los consumos y teniendo en cuenta el tamaño del servicio, la actividad desarrollada, la población adscrita y las necesidades que puedan surgir en cada momento".

"El objetivo es garantizar que todos los servicios y unidades asistenciales dispongan de los recursos precisos para desarrollar su actividad con absoluta normalidad y seguridad", destacan.

Niegan, además, las acusaciones de "manipulación" o "falsedad en los pedidos". "El sistema informático corporativo permite comprobar en todo momento las cantidades solicitadas por los centros y las autorizadas por los órganos competentes, en virtud de los pactos de consumo establecidos con cada unidad y servicio, asegurando la transparencia y la trazabilidad completa del proceso", señalan.

Con todo, apuntan que eso no excluye que, "de manera puntual", puedan producirse roturas de stock de algún producto concreto. "Son situaciones excepcionales para las que el área sanitaria dispone de mecanismos específicos para restablecer y reponer el material con agilidad, garantizando la continuidad asistencial", defienden.

Sobre esto, detallan que en estos casos se activa el suministro urgente desde otros dispositivos asistenciales o almacenes disponibles, "evitando así que estas incidencias tengan impacto en la atención a los pacientes".

DENUNCIA DEL COMITÉ DE CENTROS

Este lunes, el Comité de Centros de Atención Primaria del Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte emitía un comunicado en el que denunciaba "graves deficiencias" en el suministro de materiales en los centros de salud de todo el área.

Según explicaban, las deficiencias en el suministro afectaban a productos básicos, "necesarios para el funcionamiento diario", tales como vendas o, apuntaban, incluso a materiales "indispensables para garantizar la seguridad y cumplir con los protocolos de prevención de infecciones", tales como guantes estériles y mascarillas FFP2.

Denunciaban también determinadas prácticas consistentes en la remisión de albaranes con los pedidos "manipulados y falseados". "Siempre se igual en los albaranes las cantidades servidas con las cantidades pedidas por el personal, reduciendo estas hasta el número que les conviene enviar y faltando al respeto a los trabajadores que hacen solicitudes de material según las necesidades asistenciales, censurando y poniendo en entredicho su rigor y su capacidad como profesionales sanitarios", lamentan.