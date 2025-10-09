Sanidade dice que fijar otro radiólogo de guardia toda la semana "imposibilitaría el desarrollo normal del servicio"

VIGO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia del Área Sanitaria de Vigo ha asegurado que establecer un tercer radiólogo de guardia presencial toda la semana, como solicitan los facultativos en huelga, "imposibilitaría el desarrollo normal del servicio" en la ciudad olívica.

Así lo ha señalado en un comunicado enviado a los medios de comunicación, donde ha explicado que la falta de profesionales disponibles es el "principal inconveniente" a la hora de reforzar los turnos de guardia.

Además, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha desgranado que cuando un facultativo realiza una guardia, "deja de atender al día siguiente su actividad ordinaria", por lo que establecer una tercera persona de guardia "imposibilitaría el desarrollo normal del servicio".

En total, según sus cuentas, hay hasta cinco radiólogos de guardia cada día. En concreto, el servicio cuenta con dos en presencia física y un tercero localizado, así como otros dos de guardia en diagnósticos y tratamientos urgentes, como ictus.

Ante esta situación, la dirección del Área Sanitaria trasladó una propuesta al personal, que consistía en reforzar los lunes la cobertura de guardias con una tercera persona y reforzar con una presencia más la actividad complementaria por las tardes, "respondiendo así a los picos de demanda asistencial", que aseguran ser entre las 15.00 horas y las 22.00 horas.

"La dirección no ha recibido hasta el momento comunicación formal de rechazo ni contraoferta por parte de los profesionales y mantiene abiertas las puertas al diálogo y a la negociación, con el objetivo de conseguir un acuerdo que garantice la calidad asistencial del servicio", ha apuntado el Sergas.

Asimismo, a partir de la propuesta asistencial, también se trabaja en la implantación de medidas organizativas que optimicen los recursos disponibles y mejoren la eficiencia del servicio para reducir la presión de las guardias.

Todo ello después de que el personal médico de Radiología del Área Sanitaria de Vigo iniciase un paro indefinido el pasado lunes para reclamar precisamente una tercera persona en las guardias debido, según apuntan, al incremento de trabajo en estas horas en los últimos años.

Este jueves, médicos del servicio de Radiología de Vigo han acudido a la calle Príncipe a informar a los ciudadanos sobre la situación que atraviesan.