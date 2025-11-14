Sanidade, dispuesta a retirar el documento de medidas para Primaria que motivó la convocatoria de huelga

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha confirmado que está dispuesta a retirar el documento de medidas para Atención Primaria que llevó a la Mesa Sectorial de octubre y que motivó la convocatoria de huelga por parte de las centrales sindicales.

Según ha informado el departamento autonómico, han abierto ya un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores. De hecho, durante esta semana se ha ido reuniendo con los principales sindicatos.

Como punto de partida para este proceso, la Consellería ofrece la retirada del documento que generó "gran disgusto" -- en palabras de los propios sindicatos en su momento -- en aras de "facilitar" el marco de negociación.

Confían en que, de esta manera, se puedan acordar soluciones para garantizar la asistencia en los centros de atención primaria en el contexto de déficit de profesionales y evitar así la celebración de la huelga convocada para el 26 de noviembre.

La oferta llega después de que este mismo viernes se conociera que el sindicato médico Simega rompía negociaciones con el departamento autonómico y reiteraba su intención de parar en noviembre. Lo mismo ocurría con O'Mega, que registró esta mañana el preaviso de huelga en el Sergas para los días 26, 27 y 28 de noviembre y los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre.