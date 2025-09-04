Sanidade llama a donar sangre, especialmente en el grupo B- por reservas bajas

Archivo - Bus de ADOS en Stellantis Vigo. - ADOS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) de la Consellería de Sanidade ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a donar sangre y, de forma especial, a las personas con el grupo B negativo, ya que las reservas se encuentran en nivel bajo.

En cuanto al resto de grupos, el A positivo, A negativo, 0 postivo, 0 negativo, B positivo y AB negativo se encuentran en nivel normal, mientras que el AB positivo está en un buen nivel.

En un comunicado, ADOS explica que hay muchas personas en los hospitales que necesitan recibir una transfusión de algún componente de sangre por múltiples razones como una operación, un trasplante, un accidente o una enfermedad.

De hecho, los hospitales gallegos precisan unas 500 donaciones de sangre cada día para desarrollar de forma eficaz la labor asistencial.

Por eso, ADOS dispone de locales de donación situados en las siete principales ciudades gallegas y también de unidades móviles que se desplazan todas las semanas por diferentes ayuntamientos de las cuatro provincias.