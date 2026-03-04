Sanidade y O'Mega retomarán este jueves las negociaciones para poner fin a la huelga de médicos en atención primaria

Concentración convocada por el sindicato médico O'Mega ante el centro de salud de Adormideras. A Coruña. Foto de archivo - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade y el sindicato O'Mega se reunirán este jueves para retomar las negociaciones que posibiliten poner fin a la huelga de médicos en atención primaria.

Así lo ha comunicado la central sindical después de que este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, confirmase que estaba previsto retomar los contactos, si bien no concretaba fecha.

Las negociaciones se rompieron el viernes con reproches cruzados entre ambas partes. El departamento sanitario reivindicaba su "gran esfuerzo negociador", mientras que el sindicato alegaba que fue la consellería la que "rompió unilateralmente" cuando "ya se había llegado a un principio de acuerdo" sobre la limitación de las agendas médicas.

Respecto a la tercera jornada de huelga, O'Mega cifra el seguimiento en un 70% -- con una mayor incidencia en Vigo y Pontevedra -- y vuelve a denunciar unos servicios mínimos "abusivos", acusando a la consellería de "diluir una huelga provocada por su propia irresponsabilidad al romper las negociaciones con los facultativos".

Este miércoles decenas de profesionales han vuelto a concentrarse ante centros de salud de diferentes puntos de la geografía gallega para demandar un plan de choque que "permita descongestionar la sanidad pública gallega sin menoscabar la dignidad personal de los facultativos".