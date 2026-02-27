Sanidade pondrá en marcha este año un servicio "pionero" de rehabilitación domiciliaria para pacientes pediátricos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, interviene en la inauguración de la jornada organizada con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras 2026. Hospital Montecelo. - XUNTA DE GALICIA

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha avanzado este viernes que su departamento pondrá en marcha este año un servicio pionero de rehabilitación domiciliaria para pacientes pediátricos en el marco de la Estratexia Galega en Enfermidades Raras.

El titular de la cartera sanitaria de la Xunta, acompañado del gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, ha intervenido esta mañana en la inauguración de la jornada organizada con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras 2026, que se conmemora mañana, día 28 de febrero.

El encuentro, que se ha desarrollado en el Hospital público de Montecelo con el lema 'Porque cada persona importa', fue organizado por la Federación gallega de enfermedades raras y crónicas (Fegerec).

El conselleiro ha explicado que la consellería desarrollará la nueva prestación de rehabilitación domiciliaria en colaboración con Fegerec y contará con rehabilitadores, trabajadores sociales y profesionales de la gestión asistencial. Ya se ha definido el modelo y el proceso asistencial.

En su intervención en el acto, Gómez Caamaño señaló que las unidades funcionales multidisciplinarias para atender pacientes con enfermedades raras, que comenzaron a funcionar en 2021 en los hospitales de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, ya realizaron más de 8.800 consultas.

ESTRATEIXA GALEGA EN ENFERMIDADES RARAS

Además, ha recordado que el pasado mes de julio la Xunta aprobó la nueva Estratexia Galega en Enfermidades Raras para los próximos cinco años, con cerca de 400 millones de euros de inversión y el objetivo de mejorar el abordaje, la atención y los tratamientos a estos enfermos.

El conselleiro ha indicado que, a finales del pasado año, había cerca de 5.700 pacientes inscritos en el Rexistro galego de enfermidades raras, con 482 patologías diferentes. La intención de Sanidade también es reforzar la prevención secundaria, por lo que la Xunta ampliará con 12 nuevas patologías el cribado neonatal.

En la actualidad, ya se detectan, de manera precoz, 37 metabolopatías. En concreto, entre el año 2000 y el 2024, fueron cribados más de 476.500 bebés, llegando a diagnosticar 705 enfermedades.

Gómez Caamaño ha reivindicado el trabajo de los tres institutos de investigación sanitaria y de la Fundación galega de Medicina Xenómica, en el propósito de optimizar los recursos para reducir los tiempos de espera de las pruebas y los estudios genéticos de diagnóstico.

A esto, ha apuntado, hay que sumar que la Xunta está incorporando tecnología robótica a los servicios de rehabilitación hospitalaria de las siete áreas y destinará 384 millones a financiar terapias farmacológicas, asegurando la cobertura pública. Terapias que ya beneficiaron a 4.000 personas.

HOSPITAL NUEVO MONTECELO

Por otra parte, tanto el conselleiro como el gerente del área sanitaria se han referido a las obras del Nuevo Montecelo, "prácticamente terminadas" y con una inversión de unos 200 millones de euros.

A falta de dotarlo de mobiliario y equipamiento tecnológico y médico, esperan que, por lo menos el servicio de radioterapia, pueda abrir este mismo año "para tratar a los 800 pacientes que ahora mismo se tienen que desplazar a Vigo" para recibir tratamientos. "La intención es acelerarlo lo máximo posible, esperemos que este año ya pueda recibir pacientes", ha deseado el conselleiro.