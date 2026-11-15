Sanidade pone en valor las 4.699 plazas de personal estatutario ofertadas por el Sergas este 2026

Oposiciones Sergas - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha puesto en valor las 4.699 plazas de personal estatutario que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) oferta en las oposiciones celebradas este 2026. "Creo que representa perfectamente el compromiso de la Xunta con la consolidación de empleo dentro de nuestro sistema sanitario público", ha subrayado.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, el responsable autonómico supervisó este domingo las pruebas de acceso a las categorías de médico asistencial del 061, terapeuta ocupacional, dietista-nutricionista y electricista, celebradas en el Recinto Feiral Internacional de Silleda.

Según ha precisado Sanidade, estos exámenes alcanzaron una participación del 77,87%. Es decir, de las 1.202 personas admitidas en este procedimiento, un total de 936 opositores acudieron a realizar las pruebas.

Concretamente, en la categoría de médico asistencial del 061 realizaron el examen 95 de los 139 admitidos; en la de terapeuta ocupacional, 208 de los 273 admitidos; en la de dietista-nutricionista, 330 de los 363 admitidos; y en la de electricista, 303 de los 427 admitidos.

En relación a las plazas ofertadas, en la categoría de médico asistencial del 061 son ocho; en la de terapeuta ocupacional, 11; en la de dietista-nutricionista, 45; y en la de electricista, 11.

Finaliza así el calendario de exámenes de oposición organizado por el Sergas durante este otoño.