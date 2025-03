Sanidade reivindica la reducción de listas de espera en 2024 mientras el BNG reclama conocer las no estructurales

Caamaño atribuye a la demanda el aumento de la demora con respecto a 2019, pero dice que el Sergas lo hace "bien" porque tiene mayor actividad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado este miércoles en el Parlamento la reducción de las listas de espera al cierre de 2024 sobre las de 2023 y la "transparencia" de su departamento, después de que la diputada del BNG Iria Carreira le reclamase conocer las listas de espera no estructurales porque las oficiales, ha dicho, son "completamente falsas".

Durante el pleno de la Cámara, la nacionalista ha reconocido a Gómez Caamaño "el mérito" de haber publicado el informe de los tiempos de demora antes que otros años, pero ha insistido en que "no son ciertas" y "no recoge la totalidad". "Y usted lo sabe", ha apostillado.

En concreto, Carreira ha recordado que el Bloque pidió en reiteradas ocasiones a la Xunta las listas no estructurales a través del artículo 9 del Reglamento de la Cámara, el cual ha leído desde la tribuna de oradores. Estas listas incluyen a aquellos pacientes cuya espera no es atribuible a la organización de recursos disponibles, sino a que no se les puede intervenir por cualquier motivo o que rechazan la derivación a otro hospital o a la sanidad concertada; y aquellas otras personas que están en el sistema de 'buzón', a la espera de que se les programe una cita.

Asimismo, la diputada del BNG ha comparado las cifras oficiales dadas a conocer hace semanas, correspondientes al 31 de diciembre de 2024, con la misma fecha de 2019, antes de la pandemia. La diferencia es un aumento de 29.000 pacientes esperando por una primera consulta en atención especializada y unos 12.000 pendientes de una cirugía.

"NO SE PUEDE COMPARAR"

A este respecto, el conselleiro de Sanidade ha respondido que "no se puede comparar" las cifras de 2019 y 2024, porque en esos cinco años la demanda asistencial "es mucho mayor".

Dicho esto, ha relativizado ese aumento al sumar a la ecuación el aumento de la actividad en todos los hospitales del Sergas en un 6,1%: "Cuando tienes la misma lista de espera pero estás aumentando la actividad, lo estás haciendo bien. Es una cosa de colegio".

Además, con relación al cierre de 2023, la espera media para una primera consulta especializada (60,8 días) y una operación (67,1) disminuyeron. "Es lo que hay, lo siento mucho", ha ironizado Gómez Caamaño, para señalar a renglón seguido que esto se ha conseguido pese al "déficit de profesionales y el reto que supone el envejecimiento de la población".

También ha sacado pecho de los datos de espera quirúrgica para aquellos pacientes con 'prioridad 1': las intervenciones subieron un 10,7% el año pasado con una reducción de 3,5 días en la demora, hasta situarse en una media de 17,1 días. De hecho, son 12 días menos que "desde 2009", cuando llegó al poder el PP.

Asimismo, el conselleiro ha asegurado que, pese a no conocerse las listas de espera no estructurales, la Xunta "cumple con su deber" de transparencia, "según lo establecido en la normativa básica estatal y en la autonómica".

"EXTRAORDINARIO TRABAJO" DE LOS PROFESIONALES

Gómez Caamaño ha aprovechado su intervención en el Parlamento para "poner en valor el extraordinario trabajo realizado" a lo largo del año pasado por los profesionales del Sergas, lo que "hizo posible algo muy difícil": reducir las esperas a la par que se aumentó la actividad en todas las áreas sanitarias.

"Son datos, no opiniones", ha espetado, para destacar que "por primera vez" el sistema sanitario gallego superó las 200.000 intervenciones quirúrgicas en un único ejercicio y las 4,8 millones de consultas.

"Al BNG, esto de la sanidad pública solo le interesa como arma política, no quieren reclamarle al Gobierno de su socio Pedro Sánchez que haya más médicos", ha censurado el conselleiro, quien también ha afeado a la diputada nacionalista que trate a todos los pacientes por "igual": "No es lo mismo la espera de un paciente con cáncer que la de uno con un quiste benigno en la piel".