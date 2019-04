Sanidade y sindicatos abordarán las plazas en primaria el día 3 y constituirán el Consello Técnico el 14 de mayo

Actualizado 26/04/2019 16:16:27 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade destinará 3,5 millones de euros este 2019 para aumentar de forma estable el personal en los centros de salud que requieran "acciones inmediatas". Así lo ha trasladado a los sindicatos en la mesa sectorial extraordinaria celebrada este viernes en la que se ha acordado convocar otra reunión para negociar las plazas el próximo día 3 de mayo y fijar para el día 14 la constitución del Consello Técnico.

Según han informado fuentes sindicales a Europa Press, en la reunión de este viernes el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, les habló de los presupuestos, de los que destacó que son los mayores de los últimos años.

Al encuentro con los sindicatos CIG, CESM-O'Mega, CC.OO., UGT, CSIF y Satse también han asistido el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa; así como la responsable de Recursos Humanos y el director xeral de Asistencia Sanitaria, entre otros cargos.

La Consellería de Sanidade ha destacado, en un comunicado de prensa, que la constitución del Consello Técnico de Atención Primaria el día 14 de mayo ratifica "el compromiso adquirido de hacerlo en la primera quincena" del próximo mes.

Sanidade ha incidido en que el Consello Técnico, con un carácter permanente, realizará funciones en relación con aspectos científicos, sociales y profesionales en el ámbito de la Atención Primaria desde una visión multidisciplinar.

Además, la Consellería ha resaltado que otro de los asuntos abordados este viernes se ha centrado en la aprobación este jueves en el Consello de la Xunta del anteproyecto de la ley de refuerzo de actuaciones prioritarias, que permitirá utilizar el 100% del superávit contable de 2018.

En este incremento de gasto, ha precisado, se incluyen 3,5 millones de euros que irán destinados este año a aumentar "de forma estable el personal en aquellos centros de salud que requieran acciones inmediatas", ha señalado Sanidade.

BUENA FE

Asimismo, la Administración sanitaria autonómica ha destacado la incorporación de las nuevas plazas en este ejercicio y aquellas otras a dotar en los dos próximos años (2020 y 2021), que serán abordadas en la mesa sectorial del día 3 de mayo, con el fin de "disminuir las ratios actuales de pacientes por profesional".

Al respecto, la Consellería concreta que se tratará la convocatoria inmediata de 528 plazas en categorías de Atención Primaria, de las que 254 son para Medicina de Familia y 93 de Pediatría. También en la mesa se negociarán las convocatorias de la OPE de las categorías de las restantes especialidades de enfermería (121 plazas), fisioterapeuta (71) y técnico en cuidados auxiliares de enfermería (772) para el "refuerzo tanto de la Atención Primaria como de la Atención Hospitalaria. Supone una convocatoria de 1.492 plazas.

Sobre ello, fuentes sindicales han subrayado que "no son nuevas plazas", sino que se incluyen en las ofertas de 2018 y 2019. "La mayoría están cubiertas con personal interino", han abundado, para matizar que "no amplían nada" y no se trata de "nueva oferta".

Fuentes sindicales han asegurado que quieren "hablar y negociar de buena fe", por lo que presentarán la relación de vacantes de profesionales de Atención Primaria en la próxima reunión. Además, en la mesa del día 3 han acordado volver a negociar el contrato de eventualidad de médicos.

HOJA DE RUTA

"La hoja de ruta a corto y medio plazo ya estaba trazada", han asegurado fuentes sindicales en relación a los "cinco puntos irrenunciables" de la convocatoria de huelga de los días 9, 10 y 11 de abril, que quedó desconvocada al aceptar el Sergas sentarse a negociar las reivindicaciones.

De este modo, consideran que "la negociación no ha empezado", sino que lo hará "cuando se reúnan las comisiones técnicas y mesas" en las que se abordarán las demandas para mejorar la Atención Primaria. "Tienen que haber medidas significativas para estabilizar personal", han reivindicado además.

Por parte de la Coordinadora Galega de Atención Primaria han destacado que el encuentro de este viernes se ha celebrado "al más alto nivel" por la presencia del conselleiro y de altos cargos.

El Sergas ha añadido que también se trasladó a los representantes sindicales el cumplimiento de la oferta de la nueva propuesta "mejorada" para los PACs, presentada al comité de huelga en la reunión del pasado martes.