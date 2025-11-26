Sanidade sitúa el seguimiento de la huelga en Primaria en un 4,26% en el turno de tarde, menor que en la mañana

Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha publicado los datos de seguimiento de la huelga en Atención Primaria para el turno de tarde, que sitúa en un 4,26% de media en la totalidad de los centros sanitarios.

Más concretamente, en el área sanitaria de A Coruña e Cee, el respaldo ha sido de un 4,2%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, del 6,9%; en la de Ferrol, 2,6%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, del 0%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, del 0,88%; en la de Pontevedra e O Salnés, el 3,4%; y en el área sanitaria de Vigo, del 7%.

Destacan además que la sanidad pública gallega "está respondiendo adecuadamente" a la demanda asistencial presentada hasta el momento en los centros sanitarios gallegos.

Según estos datos, el seguimiento baja algunos puntos respecto al turno de la mañana, cuando rondó el 7%. La CIG, sindicato responsable de la convocatoria de huelga junto al médico O'Mega, calificaba el seguimiento de "muy positivo" pese a los servicios mínimos "abusivos" impuestos, argumentaban, por la Xunta.