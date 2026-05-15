Sanmartín le desea "suerte" a Verea (PP) en las municipales de Santiago y avisa: "El BNG aspira a revalidar la Alcaldía"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa, a 15 de mayo de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha deseado "suerte" en las elecciones municipales de 2027 al portavoz local del PP, Borja Verea, tras ser confirmada su candidatura a la Alcaldía por el presidente gallego del partido, Alfonso Rueda; aunque su "aspiración" es que "se pueda repetir" el gobierno actual, que lidera su formación (BNG) en bipartito con Compostela Aberta (CA).

"Las opciones van a estar de lado, en este caso, del Bloque Nacionalista Galego como fuerza que va a aspirar a revalidar esa Alcaldía sin ninguna duda", ha vaticinado Sanmartín ante preguntas de los medios en una rueda de prensa celebrada este viernes en el Pazo de Raxoi.

Durante la jornada de ayer, Rueda acudió hasta las atracciones de las Festas da Ascensión y, desde allí, ratificó su apuesta por Borja Verea como candidato a alcalde de la capital gallega. Cuestionada por su valoración, Sanmartín ha apuntado que no cree que deba "evaluar los candidatos de otras formaciones políticas".

"Le deseo mucha suerte como candidato, pero espero, desde luego, que en las elecciones de 2027 pues no pueda tener esa Alcaldía", ha confiado. En este sentido, ha reivindicado el trabajo de su gobierno, que piensa que ha sido "muy bueno".