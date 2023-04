Santiago acoge la carrera 'Os 10.000 peregrinos' este domingo con presencia de atletas referentes a nivel internacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santiago de Compostela acogerá este domingo 16 de abril la carrera 'Os 10.000 peregrinos', que contará con la presencia de atletas españoles referentes a nivel internacional como Adrián Ben, Esther Navarrete o Tariku Novales.

El evento deportivo, que tendrá lugar entre las 16,30 horas y las 20,00 horas, se ha presentado este jueves en la Praza del Obradoiro, con el objetivo de impulsar este deporte en la provincia, creando una prueba de referencia en el atletismo provincial y autonómico.

En su intervención, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha destacado que esta prueba de atletismo en ruta, consensuada con las federaciones, tanto gallega como nacional, "va a contar con miles de participantes y todos los servicios para atender a los deportistas".

Por su parte, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha agradecido a "todos los que hacen posible la prueba" y ha remarcado que "sirve para fomentar el deporte en Santiago, al mismo tiempo que se hace un homenaje a los peregrinos".

Además, el presidente de la Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín, ha destacado la colaboración entre administraciones públicas para celebrar eventos que "redundan en el beneficio de todos los aficionados del deporte".

PRUEBAS DEPORTIVAS

El evento deportivo constará de varias probas, entre ellas una carrera 10 y 5 kilómetros, homologada por la Real Federación Española de Atletismo. Así, habrá otra de dos kilómetros en ruta y una andaina de 5 kilómetros en ruta.

La distancia de la carrera principal será de 10 kilómetros y en ella participarán atletas españoles de carácter internacional como Adrián Ben, Tariku Novales, Daniel Arce, Fernando Carrol, Irene Sánchez-Escribano, Cristina Ruíz e Esther Navarrete.

En estas pruebas pueden participar personas desde los 12 años de edad y hasta gente nacida antes del año 1962, con el propósito de fomentar la participación de todos los públicos".

CORTES DE TRÁFICO

La carrera tendrá el siguiente itinerario: rúa San Francisco, Campiño de San Francisco, avda. Xoan XXIII, avda. Burgo das Nacións, avda. Castelao, rúa Vista Alegre, rúa Salvadas, rúa Morón, rúa das Galeras, rúa Pombal, San Clemente, Campo da Estrela, avda. Xoán Carlos I, rúa Rosalía de Castro, rúa Montero Ríos, praza de Galicia, a Senra, avda. Figueroa, rúa de Bautizados, praza do Toural, rúa do Vilar, Fonseca y praza do Obradoiro.

De esta forma habrá cortes y restricciones de tráfico en estas zonas durante las horas en las que se desarrolle el evento este domingo.