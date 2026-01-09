Santiago acogerá este sábado una concentración en condena del "ataque yanqui" a Venezuela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Galego-bolivariana Hugo Chávez (Agabo) y las integradas en el Capítulo Galego da Internacional Antifascista, han convocado para este sábado, 10 de enero, una manifestación en la Alameda compostelana reclamando el "alto a la agresión yanqui contra Venezuela" y "la paz y soberanía de los pueblos".

Según ha comunicado Agabo en una nota de prensa, la concentración está prevista a las 12.00 horas de la mañaña y partirá desde la Alameda, con llegada a la Praza de Praterías. Allí, el cónsul general de Venezuela en Galicia, Martín Pacheco Morillo, realizará una intervención.

Durante el recorrido, se condenará "la agresión militar perpetuada por Estados Unidos contra Venezuela" el sábado pasado y se rechazará el "secuestro" del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Asimismo, se expresará la solidaridad con el pueblo venezolano y con la "defensa del derecho de la soberanía de los pueblos".

Para Agabo, lo sucedido constituye una "violación grave" del Derecho Internacional y del sistema multilateral; una "vulneración" de la Carta de las Naciones Unidas y de su principio de prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado.

También, amplían asegurando que "vulnera el derecho a la soberanía nacional de Venezuela"; "carece de autorización" del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que "es ilegal", y establece un precedente "peligroso" que "amenaza la seguridad global y regional".

Por su parte, la Confederación Intersindical Galega (CIG), junto a otros sindicatos y asociaciones, ha secundado esta concentración."Galicia es un país solidario e internacionalista, afirmamos con rotundidad: no a la guerra, no a la ingerencia, si a la soberanía de los pueblos y a la paz. ¡Galicia con Venezuela!", han subrayado las entidades promotoras de la concentración.

Asimismo, el BNG ha mostrado su apoyo a la convocatoria, a la que asistirá la coordinadora de Relacións Internacionais de la formación, Ana Miranda.

Con todo, Agabo ha llamado al movimiento político, sindical, asociativo y social de Galicia para que se movilicen "masivamente" en "solidaridad" con el pueblo venezolano.

SEGUNDA CONCENTRACIÓN

Esta es la segunda manifestación convocada por Agabo, después de que el pasado sábado, 3 de enero, se concentrasen alrededor de 400 personas frente al Consulado de Venezuela en Vigo, horas después del ataque. La convocatoria fue secundada por BNG, CIG, CUT, Mar de Lumes, Movemento Arrendista, PCG, PCRG, Podemos Galicia y UPG.

Durante la cita, se realizó la lectura de un manifiesto, con el objetivo de "sumar la voz de todas las personas indignadas por el ataque brutal" cometido por las fuerzas militares estadounidenses con "violencia y el secuestro del presidente".