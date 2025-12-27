Santiago celebra el 90º aniversario de 'Seis poemas galegos', de Lorca, en el local donde se imprimió

90º Aniversario De La Impresión De 'Seis Poemas Galegos', De Federico García Lorca, A 27 De Diciembre De 2025. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El local que históricamente ejerció como sede de la Editorial Nós --fundada por Ánxel Casal-- ha 'reabierto' este sábado, de forma excepcional, para acoger la celebración del 90º aniversario de la impresión de 'Seis poemas galegos', de Federico García Lorca.

El acto, impulsado por el Ayuntamiento de Santiago y Alvarellos Editora, ha reivindicado el "significado histórico y cultural" del único libro que Lorca escribió en una lengua diferente al castellano. Su celebración ha coincidido con la fecha en la que, según el colofón de la edición original, se finalizó la impresión del volumen, el 27 de diciembre de 1935.

Además, ha tenido lugar en la misma localización en la que se realizó la impresión, en el número 15 de la rúa do Vilar. Según ha detallado Alvarellos Editora, la propietaria de este emblemático espacio --y sobrina de quien se lo alquiló a Ánxel Casal en 1933-- fue quien lo ha cedido "generosamente".

La celebración, que ha sumado el acompañamiento musical de Uxía Senlle y Pablo Novoa, ha contado con las intervenciones de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el editor Henrique Alvarellos. Él mismo se encargó de una reedición de 'Seis poemas galegos' publicada por el sello que él dirige en 2018. Además, ha investigado sobre la relación del escritor con Galicia.

Durante su intervención, la regidora ha destacado el libro como un "valioso" ejemplo de "inmersión cultural": "Nos enseña la capacidad de un poeta para sumergirse en una cultura para él ajena hasta hacerla propia a través de la creación, desde el respeto, el conocimiento y el afecto".

Este es un aspecto que también ha reconocido a Ánxel Casal como editor y que relaciona con su intención de conseguir que "hubiese cada vez más libros y más reconocimiento del idioma gallego". "Cada libro que se publicaba en gallego era una celebración conjunta", ha apreciado Sanmartín.

Asimismo, ha comparado a Lorca con las Irmandades da Fala en su defensa del teatro como "género de transformación social". Esto la ha llevado a recordar que el dramaturgo trajo a su compañía La Barraca a la Praza da Quintana en 1932: "Ahí estuvo haciendo que el teatro clásico llegase a la mayoría de la población, a esas clases populares de las que entendía que así podrían avanzar, podrían progresar".