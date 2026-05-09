Santiago se vuelca con el Obradoiro tras la victoria que le valió la vuelta a la Liga ACB

Llegada de los jugadores del Obradoiro a la Praza do Obradoiro con el trofeo de Primera FEB en mano, a 9 de mayo de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La afición del Monbus Obradoiro ha recibido entre cánticos y vítores al equipo tras la victoria que le ha valido el ascenso a la Liga ACB, que abandonó hace dos temporadas. Con el trofeo de Primera FEB en mano, los jugadores han celebrado la hazaña esta tarde junto a los cientos de compostelanos que han acudido a la Praza do Obradoiro pese a la lluvia.

Entre bufandas al vuelo y aplausos, el bus que entregó al equipo llegó hasta la Catedral sobre las 17.30 horas. Los miembros del 'Obra' --como se le conoce coloquialmente-- subieron hasta el balcón del Ayuntamiento, donde les esperaba parte de la corporación municipal y desde donde dedicaron unas palabras a su afición.

Tanto el entrenador, Diego Epifanio 'Epi', como el presidente, Raúl López, pidieron "no olvidar" lo sufrido durante los últimos años para "disfrutar" del próximo. "No podemos volver a sufrir de esta manera", clamó López, ante gritos desde abajo que decían "Que bote, que bote, que bote el presidente".

El capitán, Sergi Quintela, también agradeció el calor de la afición durante todos los partidos: "Ahora a disfrutar de la ACB, que lo merecéis". Igualmente se asomó la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que celebró la "temporada fantástica" vivida y agradeció haberlo pasado "extraordinariamente bien" partido a partido".

RAÚL LÓPEZ: "NO DEJÉIS QUE VUELVA A PASAR ESTO"

Una vez abandonaron el balcón, el equipo regresó al interior, donde la regidora les presentó a los miembros de la corporación presentes, entre los que había representación de todas las formaciones políticas y que en su mayoría llevaban en el cuello la bufanda del Obradoiro.

En este momento, López recordó las gradas llenas del Multiusos Fontes do Sar, con cerca de 7.000 personas, y un exterior repleto, con otras 5.000 que siguieron el partido desde la pantalla gigante que colocó el ente local. "Es la leche eso", exclamó.

El presidente del 'Obra' contó, con sorpresa, que esta mañana se levantó con más de 120 mensajes por la victoria de ayer y recordó: "Me han llamado presidentes de otros equipos de la ACB que me decían: 'Tenéis que volver a la ACB porque no teníais que haberlo dejado'". Igual que descendieron por un "pequeño detalle", también fue otro el que les ha devuelto a la ACB.

"Alcaldesa, corporación, no dejéis que vuelva a pasar esto. Tenemos que hacer un proyecto seguro y de futuro", pidió López emocionado. En la misma línea, el entrenador, a sabiendas de que todo el mundo que va a los ayuntamientos "va a pedir", reclamó "todo" lo que esté en manos del ente local: "Creo que el proyecto del Obradoiro es muy importante por los valores que se transmite.

Sanmartín reafirmó su "compromiso" con el equipo y aseguró que "siempre" han mantenido su apoyo. La recepción oficial concluyó con una foto de familia y la entrega de un libro con imágenes de Compostela a los miembros del equipo. Sin embargo, este no fue el fin de la celebración, que continuará esta noche con una fiesta en la Sala Capitol a partir de las 21.30 horas.