Sanxenxo asegura que la centralita municipal está "desbordada" por llamadas en apoyo al rey emérito

Archivo - El rey emérito don Juan Carlos en el Real Club Náutico de Sanxenxo junto al alcalde de la localidad, Telmo Martín, en una imagen de archivo - Maria Muina by Sailingshots.es - Archivo

El gobierno local se pregunta si "la pérdida de prestigio" de Juan Carlos I "no es compartida por el ciudadano de a pie"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local de Sanxenxo (Pontevedra) ha asegurado que la centralita municipal está "desbordada" ante el número de llamadas teléfonicas que recibe en los últimos días para manifestar su apoyo al rey emérito Juan Carlos I, a quien se espera en la localidad de las Rías Baixas este fin de semana para participar en una regata.

En un comunicado remitido a los medios este miércoles desde el gabinete del ayuntamiento, el ejecutivo local que dirige el regidor del PP Telmo Martín asegura que desde que "se conocieron las primeras informaciones" sobre la posible visita del monarca a Sanxenxo "los teléfonos municipales no han parado de recibir y atender llamadas al respecto".

"Las llamadas están siendo de agradecimiento a Sanxenxo por la buena acogida que se le va a dispensar al rey Juan Carlos", ha subrayado el gobierno local, que incide en que el emérito es "muy querido" en la localidad, aunque dice estar soprendido por la "avalancha" de apoyo tras la confirmación de la visita, hecha por Telmo Martín en la jornada del pasado martes.

En este sentido, apunta que el alcalde "tuvo que suspender toda su agenda" del miércoles para "dedicarse exclusivamente a atender los numerosos compromisos de entrevistas". "Una demanda que ha continuado durante el día de hoy (jueves), pero que el alcalde, muy a su pesar, ha tenido que declinar porque tampoco es su función actuar de portavoz del Rey Juan Carlos.

"REFLEXIÓN" SOBRE LA IMAGEN DEL EMÉRITO

Por último, el Ayuntamiento de Sanxenxo apela a realizar una "reflexión" sobre la consideración social y la supuesta pérdida de apoyo popular a la figura del emérito, algo que, dicen, quedará despejado este fin de semana.

"En el día de ayer escuchamos a un número significativo de políticos ejerciendo su derecho a criticar al rey Juan Carlos y a la monarquía, algunos de ellos, y no pocos, dedicándole todo tipo de insultos y descalificaciones. Nos preguntamos si no será que la pérdida de prestigio del Rey Juan Carlos entre los españoles, que algunos partidos y opinadores afines dan por hecha, a lo mejor no es compartida mayoritariamente por los ciudadanos de a pie. Quizás este fin de semana salgamos de dudas", remarca el gobierno local.