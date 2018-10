Sarmiento (CCOO) prevé "mobilizacións" para esixir a subida do salario mínimo por convenio a 1.000 euros

Publicado 02/09/2018 18:04:31 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

O secretario xeral de Comisións Obreiras en Galicia, Ramón Sarmiento, avanzou que a partir do outono poderíase iniciar un "proceso non do todo pacífico" e que precise de "diversos procesos de mobilizacións", para esixir que o salario mínimo sitúese por convenio nos 1.000 euros.

Así o asegurou nunha entrevista concedida á Radio Galega, recollida por Europa Press, na que avanzou que a partir de setembro emprazarase á Federación Galega de Municipios e Provincias, á patronal e ás distintas administracións, entre elas á Xunta, a negociar ao redor deste obxectivo de subida salarial a 1.000 por convenio, alcanzada no IV Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva (AENC).

Un salario de 1.000 euros que estima que "tería un impacto enorme" en Galicia, ao beneficiar a uns "280.000 traballadores", en especial, nas "dúas provincias do interior".

Trátase dun dos próximos retos que se marca o responsable en Galicia de CCOO, xunto coa progresiva eliminación da "fragmentación" na negociación colectiva, que afecta, directamente, aos traballadores e dificulta a "mellora das condicións laborais".

Como exemplo, cita o sector do comercio, fragmentados en 15 áreas, nunha situación que "non ten ningún sentido a día de hoxe, non obedece a ningún deseño".

Ademais, ante un mercado laboral que contempla marcado pola perda do peso da industria e o crecemento da hostalaría e o comercio, sostén que "ten que abrirse un debate" ao redor da precariedade do sector servizos, ao entender que tamén "ten capacidade para xerar emprego de calidade e bos salarios".

SARGADELOS: HABERÁ SOLUCIÓN, SE O GOBERNO DA XUNTA "IMPLÍCASE"

Cuestionado pola problemática xurdida ao redor da empresa Sargadelos, instou á Xunta de Galicia a que "se implique" e "deixe de limitarse a facer de notario nestes procesos", convencido de que, nese caso, "os problemas arranxaranse, sobre todo, nunha empresa que é emblema de Galicia" e cuxos problemas "non son de mercado nin de produto".

En todo caso, criticou que a empresa estea xestionada "por parte dun personaxe que parece que ten maneiras doutros tempos". "En Galicia temos unha clase empresarial que parece excesivamente afeita a unhas formas aínda non do todo democráticas", asegurou.