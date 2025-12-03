Satse desconvoca la huelga de enfermería y fisioterapia en Atencion Primaria prevista para este jueves

Archivo - Imagen de una enfermera acompañando a un paciente. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE Galicia, ha anunciado la desconvocatoria de la huelga prevista para este jueves 4 de diciembre para enfermería y fisioterapia en Atención Primaria tras alcanzar un acuerdo con el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

En un comunicado, destacan que el acuerdo representa un avance "sustancial" en el reconocimiento y mejora de las condiciones laborales y profesionales.

Explican que el pacto alcanzado con el Sergas incluye medidas que contribuirán a mejorar la estabilidad laboral y las oportunidades de desarrollo profesional, así como la corrección de desigualdades "que se vienen produciendo desde hace más de 10 años, en cuanto a retribuciones por jornadas de guardia y manutención".

También ayudará a reconocer la especialización y cualificación de las enfermeras y fisioterapeutas, a avanzar en la equiparación y dignificación de las condiciones de trabajo y a reforzar la calidad asistencial que se ofrece a la ciudadanía gallega.

"Este acuerdo es fruto del esfuerzo colectivo y de la firme voluntad de diálogo. Con él conseguimos avances que repercuten directamente en la mejora de la atención sanitaria y en el reconocimiento de la labor esencial que desempeñan nuestras enfermeras, especialistas y fisioterapeutas, con retroactividad en alguno de los acuerdos a 1 de enero de 2025", explican.

Asimismo, subrayan que la desconvocatoria de la huelga responde a la "responsabilidad" de Satse Galicia de "garantizar" tanto los derechos de los profesionales como la continuidad de un servicio sanitario de calidad para toda la población.