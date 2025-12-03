Satse desconvoca la huelga de enfermería y fisioterapia en Atencion Primaria prevista para este jueves

Archivo - Imagen de una enfermera acompañando a un paciente.
Archivo - Imagen de una enfermera acompañando a un paciente. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 16:05

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Sindicato de Enfermería, SATSE Galicia, ha anunciado la desconvocatoria de la huelga prevista para este jueves 4 de diciembre para enfermería y fisioterapia en Atención Primaria tras alcanzar un acuerdo con el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

   En un comunicado, destacan que el acuerdo representa un avance "sustancial" en el reconocimiento y mejora de las condiciones laborales y profesionales.

   Explican que el pacto alcanzado con el Sergas incluye medidas que contribuirán a mejorar la estabilidad laboral y las oportunidades de desarrollo profesional, así como la corrección de desigualdades "que se vienen produciendo desde hace más de 10 años, en cuanto a retribuciones por jornadas de guardia y manutención".

   También ayudará a reconocer la especialización y cualificación de las enfermeras y fisioterapeutas, a avanzar en la equiparación y dignificación de las condiciones de trabajo y a reforzar la calidad asistencial que se ofrece a la ciudadanía gallega.

   "Este acuerdo es fruto del esfuerzo colectivo y de la firme voluntad de diálogo. Con él conseguimos avances que repercuten directamente en la mejora de la atención sanitaria y en el reconocimiento de la labor esencial que desempeñan nuestras enfermeras, especialistas y fisioterapeutas, con retroactividad en alguno de los acuerdos a 1 de enero de 2025", explican.

   Asimismo, subrayan que la desconvocatoria de la huelga responde a la "responsabilidad" de Satse Galicia de "garantizar" tanto los derechos de los profesionales como la continuidad de un servicio sanitario de calidad para toda la población.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado