Scorpions actuará el 2 de mayo en el Coliseum de A Coruña dentro de su gira 'Love, Peace & Rock 'N' Roll Tour 2027'

A CORUÑA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock alemana Scorpions actuará en el Coliseum de A Coruña el próximo 2 de mayo como parte de su gira 'Love, Peace & Rock 'N' Roll Tour 2027' con la que celebra seis décadas sobre los escenarios.

Según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado, la actuación de Scorpions --que regresa a la ciudad tras su concierto en 2023-- se suma a una "intensa" programación musical confirmada para 2027 en el Coliseum, incluyendo artistas como Kase.O el 16 de enero, Sergio Dalma el 23 de enero, Abraham Cupeiro junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia el 29 de enero, Cano el 29 de mayo y David Bisbal el 4 de junio.

"Estamos hablando de una banda histórica, reconocida en todo el mundo y con varias generaciones de seguidores, que volverá a convertir el Coliseum en un punto de encuentro para miles de personas procedentes de Galicia y de otros territorios", ha destacado la alcaldesa, Inés Rey, y ha ensalzado el "importante impacto cultural, turístico y económico" del evento para "proyectar la imagen de la ciudad más allá de las fronteras".

Asimismo, el Consistorio ha destacado la trayectoria del grupo como "una de las referencias fundamentales de la historia del rock" y una de las bandas europeas "más reconocidas a nivel internacional", con más de 100 millones de discos vendidos e "himnos generacionales" como 'Wind of Change', 'Rock You Like a Hurricane' o 'Still Loving You'.

Las entradas podrán adquirirse a partir de este viernes 6 de noviembre a las 11.00 horas a través de la plataforma Route Resurrection y Enterticket.