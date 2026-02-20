El sector servicios aumenta sus ventas un 3,5% en Galicia en 2025, entre los menores aumentos del país

Archivo - Grupos de comensales sentados en una terraza de un establecimiento, a 23 de octubre de 2021, en Vigo, Galicia (España). Este sábado entra en vigor en Galicia el levantamiento del estado de emergencia sanitaria decretado en marzo de 2020. Además, - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios elevó sus ventas un 3,5% en Galicia en 2025 en comparación con 2024, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta alza es un punto inferior al 4,8% de aumento en la media del país. En un año de subidas en todas las comunidades, el dato gallego está entre los más bajos, solo superior a los de Extremadura (+3,3%) y Andalucía y Asturias (+3,4%).

En el otro extremo, los mayores incrementos se dieron en Baleares (+6,9%); La Rioja (+6,2%), País Vasco (+6%) y Madrid (+5,8%).

Así, el sector servicios gallego encadena cinco años consecutivos de repunte --con tasas similares a 2023 y 2024--, ya que el último dato se produjo con el desplome de 2020, inicio de la pandemia.

Mientras, el empleo crece un 1,3% en la comunidad gallega, mismo dato que el conjunto del Estado, e idéntico también a los de 2023 y 2024.

DATOS ESTATALES

El sector servicios registró en 2025 un aumento medio de su facturación del 4,8% en el Estado, encadenando así su quinto año consecutivo de incremento de sus ventas.

El repunte de 2025 ha sido superior a los logrados en 2024 (+3%) y en 2023 (+2,2%), pero inferior a los de 2022 y 2021, cuando se consiguieron los mayores aumentos de la serie, del 18% y del 22%, respectivamente.

Dentro del sector servicios, el comercio facturó en 2025 un 4,8% más que en 2024, en tanto que los otros servicios elevaron un 4,7% sus ventas, con las actividades inmobiliarias liderando los ascensos (+8,7%).

Entrando más al detalle, las actividades del sector servicios que más elevaron sus ventas en 2025 fueron los servicios de información (+20,3%), el transporte por ferrocarril (+13,5%), la venta y reparación de motos (+9,4%) y la venta de vehículos de motor (+9,1%).

El empleo creado por el sector servicios registró un aumento medio del 1,3% el año pasado, cinco décimas menos que en 2024. Pese a ello, la ocupación en el sector encadena también cinco años de repuntes tras el descalabro que sufrió en 2020 por la irrupción del Covid (-4,3%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios subió un 4,7% en el conjunto de 2025, tras avanzar las ventas un 4,7% tanto en el comercio como en los otros servicios.