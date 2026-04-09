El seguimiento de la huelga de la CIG en primaria en el turno de tarde ronda el 1,6%, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de atención primaria convocada por el sindicato CIG en el turno de tarde de este jueves ha sido del 1,58% en los centros sanitarios de la comunidad gallega. Baja ligeramente según los datos del turno de mañana, que rondaban el 1,8%.

Así lo han comunicado fuentes de la Consellería de Sanidade, que desgranan también los datos por áreas sanitarias.

El respaldo en el área sanitaria de A Coruña e Cee ha sido del 0,91%; en la de Ferrol, 2%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 0,38%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras , 1,33%; en la de Pontevedra e O Salnés, 0,77%; y en la de Vigo, 3,79%. Además, no ha tenido seguimiento en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.

Esta es la segunda jornada este mes que la CIG llama a la huelga por la situación "insostenible" en el servicio de Atención Primaria. La siguiente está prevista para el jueves 23 de abril.