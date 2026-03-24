El seguimiento de la huelga médica en atención primaria ronda el 3% en el turno de mañana de este martes, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de facultativos de atención primaria convocada por la organización sindical O'Mega en el turno de mañana de este martes ha alcanzado el 3,09% en los centros sanitarios gallegos, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade. En toda la comunidad fueron 67 los profesionales que han secundado el paro.

Por áreas sanitarias, el seguimiento en el área de A Coruña e Cee ha sido del 2,33%; en la de Ferrol del 0,78%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza del 4,10%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos del 0,72%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras del 1,20%; en la de Pontevedra e O Salnés del 4,85%; y en la de Vigo, 5,30%.

En cuanto al número de profesionales que secundaron el paro por áreas sanitarias, ha sido de ocho en la coruñesa; uno en la de Ferrol; 16 en la compostelana; dos en la lucense; cuatro en la de Ourense; 10 en la de Pontevedra; y 26 en la viguesa.

Apuntan que, a consecuencia de la huelga, en 15 jornadas se han suspendido un total de 69.182 consultas.