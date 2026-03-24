El seguimiento de la huelga médica en primaria este martes ronda el 2,5% en el turno de tarde, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos en atención primaria convocada este martes ronda el 2,5% en el turno de tarde, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade. En toda la comunidad fueron 15 los profesionales que secundaron el paro.

Por áreas sanitarias, el seguimiento en el área de A Coruña e Cee ha sido del 1,76%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza del 1,75%; y en la de Vigo, 7,35%. El paro no ha tenido seguimiento esta tarde en el área sanitaria de Ferrol; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; ni en la de Pontevedra e O Salnés.

En cuanto al número de profesionales que secundaron el paro por áreas sanitarias ha sido el siguiente: tres en la de A Coruña; 0 en la de Ferrol; dos en la de Santiago; cero en la de Lugo; cero en la de Ourense; y cero también en la de Pontevedra. En el área de Vigo, han sido 10.