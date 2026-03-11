El segundo avance sitúa en el 78,95% la participación del profesorado permanente en las elecciones de la USC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Santiago de Compostela elige este miércoles a la primera rectora de su historia, que dirigirá la institución los próximos seis años. En el segundo adelanto de participación publicado a las 16.00 horas, el Sector I --Profesorado doctor con vinculación permanente-- ha registrado la mayor participación, con un 78,95% de votos, mientras que el Sector III --Alumnado matriculado en titulaciones oficiales-- es el que menor porcentaje ha registrado, con un 22,78%.

Por otro lado, el Sector IV --Personal técnico de gestión, administración y servicios-- se ha situado con un 72,09% de votos y el Sector II --Restantes categorías de PDI-- en un 50,84%. En concreto, la votación en esta segunda vuelta decantará la balanza a favor de la catedrática de Estadística e Investigación Operativa Rosa Crujeiras o la de Óptica Maite Flores, y se efectuará de manera electrónica entre las 9.00 y las 18.00 horas de este miércoles.

PARTICIPACIÓN POR SECTORES

En cuanto a la participación por sectores, en el caso del profesorado doctor con vinculación permanente la participación más elevada se ha registrado en la Facultad de Relaciones Laborales (100%), la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (95,24%) y la Facultad de Óptica y Optometría (87,50%)

En el sector correspondiente a los estudiantes, los niveles de participación destacan en la Facultad de Matemáticas (54,51%), la Facultad de Óptica e Optometría (36,03%) --facultades vinculadas a ambas candidatas-- o la Facultad de Farmacia (35,17%).

Con todo, en el sector relativo al personal técnico de gestión, administración y servicios, la participación alcanza el 82,52% en el Campus de Lugo y el 70,52% en el de Santiago.