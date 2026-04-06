Seis gallegos, como mínimo, partirán este domingo en la nueva flotilla humanitaria con destino Gaza

Presentación del libro 'Diario a bordo del Sirius', del activista andaluz Manuel García - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seis gallegos, como mínimo, partirán este domingo, 12 de abril, del puerto de Barcelona en la nueva misión de la Global Sumud Flotilla. A ellos se pueden sumar más en otras embarcaciones, aún sin confirmar.

Así lo ha trasladado la portavoz de la Global Sumud Flotilla en Galicia, Ánxela Gippini, durante la presentación del libro 'Diario a bordo del Sirius', del activista andaluz Manuel García, quien participó en la flotilla que partió en agosto de 2025.

Previamente a la intervención sobre el libro, Gippini ha destacado que la misión humanitaria contará esta vez con una delegación gallega "más numerosa", que estará repartida en equipo técnico, tripulantes, personal médico y activistas.

"Están confirmadas seis personas gallegas, aunque va a haber más que saldrán de otros países, ha indicado. No obstante, por una cuestión de seguridad y protección de los participantes, no desvelarán información específica sobre sus perfiles hasta que estén embarcados.

La previsión es que se desplacen cien barcos, aunque pueden decir de forma segura que habrá ochenta. Tienen confirmados cinco puertos -- entre los que se encuentra Barcelona --, y algunos como el de Túnez se han descartado por seguridad.

Paralelamente, ha anunciado que durante el fin de semana y el lunes habrá movilizaciones en distintas localidades gallegas en apoyo a la flotilla y el pueblo palestino. Por el momento, están confirmadas el sábado 11 en Ferrol y Pontevedra; el domingo en Viveiro, Ponteareas, Santiago y Ribadeo; y el lunes en Redondela y Ourense.

"IMPORTANTE PROYECCIÓN DE LA FLOTILLA"

En este contexto, García, que presentará su novela en diferentes localidades gallegas durante esta semana, ha narrado las dificultades vividas en los más de 30 días de navegación hasta Gaza, bajo la "vigilancia de drones y ataques" israelíes.

Su diario de abordo comprende desde unos días previos al embarque --- el 1 de agosto -- hasta unos días después de su llegada a España, tras ser abordados el 1 de octubre por una lancha israelí y permanecer preso cinco días en una cárcel del país.

"Fuimos cincuenta barcos aproximadamente, pero nunca supimos cuantos había realmente, porque iban fallando por el camino. Eran de segunda mano y arreglados a las prisas para intentar ponerlos a flote. Se iban perdiendo y sumando al avanzar en el Mar Mediterráneo", ha explicado.

Así, ha afeado las críticas de la derecha española, en las que se decía que era "un viaje de placer", afirmando que todos "eran parte de la tripulación" y realizaban las tareas de cocina, limpieza y vigilancia. Además, contaban con dos asambleas diarias: una de formación, para apagar las bombas incendiarias; hacer simulacros de ataques; como abandonar el barco; y cursillo de información.

También, ha señalado que de más de 30.000 personas se eligieron a 400 para viajar en los barcos, priorizando a capitanes, marineros, mecánicos y sanitarios. Aunque, subraya, se metieron también influencers debido a su alcance en redes sociales a la hora de informar.

El activista ha destacado la "importancia" de la flotilla, ya que fue "la primera vez que tenia una proyección tan internacional y rompía los techos de silencio que hay sobre las acciones de solidaridad con Gaza". "Consiguió tal trascendencia porque todo el mundo que se moviliza se fija en la flotilla como un exponente de su propia movilización", ha enfatizado.

Igualmente, ha advertido que pese al alto al fuego, las agresiones continúan en el territorio palestino y aumenta el número de civiles fallecidos. "Son bombardeos selectivos, pero siguen siendo ataques. Gaza es un infierno para la vida humana, un campo de concentración a cielo abierto", ha denunciado.

Por todo ello, Manuel García ha llamado a la movilización ciudadana y a hablar y difundir la información alrededor de la flotilla y diversas iniciativas pacifistas que surjan sobre el conflicto.