Seis municipios gallegos presentan "alta vulnerabilidad" ante terremotos y la Xunta les aconseja tener plan de actuación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El análisis de riesgo sísmico y de la vulnerabilidad en edificaciones que se actualiza en el nuevo Plan especial de Protección Civil ante el riesgo de terremotos en Galicia ('Sismigal') lleva a la Xunta a "recomendar" a seis de los 313 municipios gallegos la elaboración de un plan de actuación específico local en clave preventiva de un seísmo.

Así lo recoge el 'Sismigal' renovado y aprobado esta misma semana por el Gobierno gallego, al que ha tenido acceso Europa Press. En él, tras estudiar distintos factores, se concluye que ningún ayuntamiento gallego está "obligado" como tal a elaborar un plan de actuación municipal.

No obstante, dada la "vulnerabilidad alta" que presentan ante hipotético temblor cuatro ayuntamientos de Lugo --Negueira de Muñiz, Ourol, Muras y Ribeira de Piquín-- y dos de Ourense --Chandrexa de Queixa y Parada de Sil--, se les "recomienda" preparar su propio plan municipal de acción.

En todo caso, en términos generales y de acuerdo con los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Galicia se halla en una zona de riesgo sísmico moderado en la Península Ibérica.

De hecho, la perspectiva de riesgo más alto que se certifica en el 'Sismigal' en lo que respecta a intensidad es 'VI-VII' en la escala macrosísmica europea (que oscilaría entre un daño ligero y moderado en inmuebles). La escalera de números romanos podría subir gradualmente hasta el extremo de XII (un seísmo que se identifica prácticamente con la destrucción total), pero en Galicia la máxima intensidad que se contempla es 'VI-VII'.

En esta coyuntura de perspectiva de riesgo, el 'Sismigal' sitúa en la categoría de intensidad VI-VII a casi 190 municipios en la comunidad. Entre ellos están los 61 de la provincia de Pontevedra, pero también unos 60 de Ourense, 36 de Lugo y 31 de A Coruña.

DEL RIESGO A LA VULNERABILIDAD

Sin embargo, además del riesgo sísmico en sentido estricto, hay que tener en cuenta que los peligros se pueden ver agravados por la calidad de los edificios en las áreas de mayor riesgo o en un territorio rural con un inventario envejecido de inmuebles.

Según se explica en el documento autonómico, en el estudio realizado para determinar la vulnerabilidad de las personas y edificaciones residenciales en Galicia se han usado métodos estadísticos (basados en datos de terremotos previos y afección a construcciones) y subjetivos (juicio de expertos o cifras empíricas de temblores registrados).

El análisis de la tipología constructiva y de las distintas "clases de vulnerabilidad" concluye que la amplia mayoría de los municipios de la comunidad (un 79% --249--) entran en la categoría de "vulnerabilidad media". En otros 60, la vulnerabilidad es "baja" y solo seis, a los que se aconseja dotarse de un plan municipal de actuación, se engloban en la "vulnerabilidad alta".

REGISTRO HISTÓRICO DE TEMBLORES

El estudio también realiza un análisis de la peligrosidad sísmica y, desde una perspectiva técnica evalúa, además de la intensidad, la perspectiva de aceleraciones (medida de rapidez con la que el suelo cambia de dirección y velocidad durante un temblor).

E incorpora un anexo con los datos más significativos de los seísmos con epicentro en Galicia y entorno, registrados en los últimos 500 años. Figura entre ellos el de epicentro en Triacastela (Lugo) del 22 de mayo de 1997 --que alcanzó una magnitud de 5.1 grados en la escala de Richter y se considera el mayor de la historia de la comunidad--.

DEL "DOCUMENTIÑO" QUE PROMETIÓ FRAGA AL 'SISMIGAL'

Aunque no provocó importantes daños materiales, está documentado por la prensa que el temblor dejó una víctima mortal, ya que un vecino de Sarria (Lugo) de 40 años subrió sobre las 6,30 horas de la madrugada un infarto de miocardio, cuando se encontraba en un descampado al que había acudido acompañado de otros vecinos huyendo de los movimientos de tierra, según informó la Policía Local.

La hemeroteca también recuerda casi 30 años después que ese terremoto de 1997 fue percibido por el rey Felipe VI, entonces Príncipe de Asturias, mientras dormía en un hotel de León, y que provocó que se moviese el crucifijo de la pared bajo el cual dormía el por entonces presidente de la Xunta, el fallecido Manuel Fraga.

Así lo contaba él mismo, al tiempo que descartaba que su sucesión en el PPdeG (que tardaría aún casi una década) estuviese entonces sobre la mesa: "Ese tema puede plantearse mañana si por un terremoto se me cae encima un santo precioso que tengo encima de la cabeza de mi cama, que ayer se movía bastante".

En esa jornada, Fraga presidía el Consello de la Xunta y aseguraba que el Gobierno iba a preparar "un documentiño claro y preciso" con las instrucciones a los ciudadanos "más prudentes" para "evitar nerviosismo en casos como los que se pudieran repetir".

Tras el del epicentro en Triacastela otros temblores han dejado huella en la comunidad, aunque sin tanta magnitud, y también se han formalizado más documentos, el último, el ahora reactualizado 'Sismigal' --el anterior se aprobó en 2009-- para "adaptarlo a la nueva normativa y a la estructura de los planes especiales autonómicos".

Más allá del análisis de riesgos, el 'Sismigal' comprende un conjunto de normas que constituyen el sistema y dispositivo de respuesta y actuación frente a cualquier situación de emergencia provocada por terremotos.

También incorpora recomendaciones para la población como conocer los planes de prevención de los lugares de trabajo, prever un plan de actuación familiar que en caso de emergencia asegure el reagrupamiento de la familia en un lugar seguro, buscar refugio debajo de los dinteles de las puertas o de algún mueble sólido; o en el caso de estar en la calle, ir hacia un área abierta, alejándose de los edificios dañados.