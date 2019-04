La Semana Santa, un "momento clave" para lograr un primer empleo, pero "no solo eso", según las empresas de RR.HH.

Publicado 07/04/2019 11:34:38 CET

Rías Baixas, Santiago, A Mariña y Ferrol continúan como "motor" en esta época, pero "cada vez más" despuntan el termalismo y la Costa da Morte

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa, pico habitual en las contrataciones ligado al turismo, supondrá la creación de en torno a 9.000 empleos en Galicia, a tenor de los datos que manejan empresas de recursos humanos como Randstad y Adecco.

En términos relativos, los incrementos son algo inferiores a los del año pasado (sobre un 7% más), y es que la economía gallega, como la española, ha sufrido una "ralentización" que reconocen los equipos de estas empresas.

"No está creciendo como a principios de 2018, lo que no quiere decir que hagamos planteamientos fatalistas. Con prudencia, diría que no hay tanta alegría, pero también que empezamos 2019 mejor que acabamos el año pasado", expone, en declaraciones a Europa Press, el director de Adecco en Galicia, José Oreiro.

Destaca que la Semana Santa, "antes", estaba "muy enfocada" a obtener "una primera oportunidad laboral" por parte de jóvenes que acababan de terminar sus estudios, por ejemplo, pero que "ahora" ya "no es solo eso".

"Venimos de donde venimos", constata, en referencia a las elevadas tasas de paro que se alcanzaron durante la crisis, y de ahí que exista "una amalgama de perfiles", con demandantes de empleo de entre 30 y 40 años y de más de 45 con distintos niveles de cualificación.

De igual manera, el director de zona de Galicia de Randstad, Rubén Manso, explica a Europa Press que en este momento es "más importante el perfil que la edad", pese a que el paro juvenil es más alto y por tanto también son mayores las posibilidades de que los nuevos contratos los firmen personas de menos edad.

En este sentido, dice que "prima la experiencia y la adaptación rápida" al puesto, en un contexto en el que el desempleo afecta en menor medida a los candidatos más cualificados.

Mientras Adecco estima que serán 6.755 contratos los que se firmen para Semana Santa, Randstad eleva la cifra a 11.820, y es que cada compañía hace sus pronósticos con base en la información que recibe de sus clientes. En cualquier caso, el incremento porcentual es más similar, del 6,4% y del 7%, respectivamente.

Teniendo en cuenta que el sector servicios absorberá la amplia mayoría de los nuevos puestos de trabajo estos días, el "motor" de la Semana Santa serán enclaves turísticos tradicionales como las Rías Baixas, Compostela, A Mariña de Lugo y Ferrol (a nivel religioso es uno de los puntos más destacados de Galicia estas fechas), según Oreiro.

En cualquier caso, "cada vez más", comenta Manso, despuntan otros atractivos como el turismo termal, con la provincia de Ourense como principal exponente, y la Costa da Morte, como destino final del Camino de Santiago.

PRECARIEDAD

Hostelería, entretenimiento y transporte y distribución serán los ámbitos que concentrarán las contrataciones, de acuerdo con los estudios de Adecco y Randstad.

Al margen de la duración de los contratos, perfiles como camareros, cocineros y repartidores suelen asociarse con contratos precarios en términos salariales y de horarios.

Al respecto, los responsables de estas dos empresas de recursos humanos remiten al cumplimiento de los convenios colectivos, si bien el director de Adecco en Galicia reconoce que "los empresarios tienen que mejorar las retribuciones para ser más competitivos". "Entre todos debemos mejorar los salarios, lo que redundará en trabajos de más calidad", opina.

Por su parte, el representante de Randstad asegura que "se ha trabajado mucho sobre la regularización del sector" y alude a las "mejoras" en los convenios y a la necesidad de "acabar con el fraude", para lo que apela a empresas y administraciones.

TEMPORALIDAD

Profundizando en la temporalidad de estos empleos, intrínsecamente estacionales en un periodo vacacional muy corto, José Oreiro, de Adecco, admite que "cuando finaliza la Semana Santa, muchos (de ellos) finalizan".

Pero hace hincapié en que "un porcentaje importante de gente acaba incorporándose" a las plantillas a partir de esta primera contratación, del mismo modo que desde Randstad, Rubén Manso señala que los trabajadores "que funcionan bien, siguen" o, al menos, quedan en la base de datos de la que echará mano el empresario después de ese momento.