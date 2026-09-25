Los senadores del PP de Lugo exigen al Gobierno una fecha "concreta e inaplazable" para la apertura de la intermodal

Archivo - Los senadores del PP por la provincia de Lugo José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano - PP LUGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los senadores del PP de Lugo han advertido de que el Gobierno de España "no tiene fecha" para la apertura de la nueva estación intermodal de la ciudad amurallada. Así lo han señalado después de dirigirse formalmente al Ejecutivo para exigirle una fecha "concreta e inaplazable" para la apertura y puesta en servicio de la nueva infraestructura.

En concreto, José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano han denunciado que los lucenses "siguen esperando después de dos años de obras y varios incumplimientos en relación a su inauguración".

Los 'populares' han recordado que "fue precisamente en la Cámara Alta" donde el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "aseguró que estaría por Lugo en el mes de junio de este 2026 para inaugurar la estación intermodal pero, una vez más, se trataba de otra promesa incumplida".

Por otro lado, los senadores han señalado que el Gobierno "aseguró que Adif trabaja en la documentación relativa al expediente de puesta en servicio de la estación, a presentar en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria".

Con todo, los senadores del PP lucense han afeado además que "Lugo dispondrá de una nueva estación, pero no contará con trenes AVE". "Lugo es la única provincia gallega que queda fuera del alta velocidad porque Sánchez renunció a las variantes ferroviarias que había dejado proyectadas el anterior Gobierno del Partido Popular", han recordado.

"Sánchez condena a Lugo a ser una provincia de segunda que pierde competitividad y pierde oportunidades, y todo con el apoyo del PSOE y la complicidad de sus socios de Gobierno, el BNG", han concluido los senadores 'populares'.