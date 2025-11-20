El Sergas convoca concurso-oposición para el ingreso como médico general de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la resolución de la Dirección xeral de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) por la que se convoca el concurso-oposición para el ingreso en la categoría de médico general de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue.

Según ha detallado la Consellería de Sanidade, se ofertan un total de seis plazas, de las cuales cuatro son para el turno de acceso libre y dos para promoción interna.

Las personas que deseen participar en el proceso selectivo deberán cubrir una única solicitud de participación, en modelo normalizado, a través de la Oficina Virtual del Profesional (FIDES/Expedient-y/Procesos/OPE).

El plazo de inscripción de participación en el proceso comienza a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución y finaliza el 31 de diciembre de 2025.

Sanidade ha detallado que las personas interesadas en participar en este proceso selectivo deberán poseer, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantener en el momento de la toma de posesión como personal estatutario fijo, los requisitos recogidos en la resolución de la convocatoria.

El órgano convocante podrá verificar ciertos requisitos de participación a través de la plataforma de interoperabilidad de la Xunta (PasaXe!). Esto implica que los aspirantes que no se opongan en el formulario de solicitud de participación a la consulta a través de la plataforma de interoperabilidad no tendrán el deber de acercar cierta documentación acreditativa como el DNI o NIE; el certificado de discapacidad o lo de familia numerosa de carácter general o especial si fueron expedidos por organismos de la Comunidad Autónoma de Galicia; la certificación de antigüedad como demandante de empleo y de no percibir en el momento actual prestación o subsidio por desempleo en cualquiera parte del territorio nacional.

Fuera de estos supuestos los aspirantes deberán presentar la documentación acreditativa de los requisitos indicados en la base segunda de la convocatoria.

Los méritos a tener en cuenta en la fase de concurso son los recogidos en el Anexo IV de la convocatoria y se valorarán con referencia al día inmediatamente anterior, incluso, al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Las personas interesadas deberán registrarlos debidamente en su expediente electrónico del profesional (Fides/expedient-y) y acreditarlos documentalmente en la forma y plazos indicados en la convocatoria.

Los aspirantes pueden dirigir todas las dudas y consultas relacionadas con este proceso a la dirección de correo electrónico: oposicions@sergas.es.