O Sergas convocará proximamente por concurso de méritos as 25 prazas vacantes de médico de Urxencias do CHUO

O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reúnese con profesionais do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense - XUNTA
OURENSE, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzou este mércores a próxima convocatoria, por concurso de méritos, das 25 prazas vacantes de facultativo de urxencias do centro hospitalario ourensán co obxectivo de cubrilas de forma estable.
Así o trasladou nunha reunión de traballo con profesionais do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, da que informou a Xunta nun comunicado e na que participaron o xerente do Servizo Galego de Saúde (Sergas), Luís León; o director de Integración e Innovación Asistencial do Sergas, Alfredo Silva; e o xerente da área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, Santiago Camba.
No encontro, o titular de Sanidade explicou que a convocatoria para a cobertura das prazas de médico de urxencias farase polo sistema de concurso de méritos para responder coa maior celeridade á necesidade de persoal que ten actualmente este servizo.
O Goberno galego destacou que esta convocatoria extraordinaria é posible o seu impulso á reforma da Lei de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura, aprobada no Pleno do Parlamento o pasado 7 de xullo. Con esta modificación, dáse esta consideración ás prazas de medicamento de urxencias no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para dar resposta á actual falta de persoal.
O titular da carteira sanitaria da Xunta apuntou que tamén se incentivará co triplo de puntuación os servizos prestados nas urxencias hospitalarias CHUO, unha vantaxe comparativa que beneficiará a estes profesionais sanitarios de cara a futuros procesos selectivos ou concursos de traslados.
O Sergas explicou que, na actualidade, as necesidades de persoal do servizo de urxencias de Ourense están a cubrirse con contratos de interinidade por acumulación de tarefas e tamén cun programa especial polo que facultativos doutras áreas prestan o seu apoio e cobren esta unidade.
Neste sentido, Gómez Caamaño trasladou o seu agradecemento aos profesionais do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e tamén aos desprazados doutras áreas sanitarias pois, co seu esforzo e compromiso, están a manter a calidade asistencial dos servizos de urxencias do hospital ourensán.
Gómez Caamaño asegurou que a Xunta leva anos traballando en mellorar as condicións de traballo e retributivas do persoal da sanidade pública e, en particular, dos médicos de urxencias de todos os hospitais do Servizo Galego de Saúde.
En concreto, a Xunta indicou que se incrementaron 149 prazas máis desde 2024 e recentemente aprobáronse melloras laborais e retributivas para este colectivo. Entre esas medidas está o incremento progresivo do valor da hora da xornada complementaria, con efectos retroactivos desde o 1 abril, ou as compensacións das quendas máis gravosos. En conxunto, estas medidas suporán unha mellora retributiva media ao redor de 3.560 euros anuais para cada profesional facultativo de urxencias hospitalarias.
Ademais, Sanidade asegurou que Galicia logrou fidelizar máis do 77% dos MIR que finalizaron este ano a súa formación, unha porcentaxe que sobe ao 84% na especialidade de medicamento familiar e comunitario, na cal 29 novos facultativos decidiron incorporarse xa aos servizos de urxencias hospitalarias galegas.
Ademais, este ano, por primeira vez, están a se formar nos servizos de urxencias da comunidade 6 MIR, após a reivindicación constante feita ao Ministerio de Sanidade para que crease esta especialidade.
Por último, a Xunta destacou que no próximo curso Galicia volverá sacar a maior oferta de formación sanitaria especializada da súa historia, con 725 prazas, das que 24 corresponden á nova especialidade de medicamento de urxencias e emerxencias.