El Sergas dio 26.000 altas de bajas temporales en un año y medio con su plan para evitar prolongaciones "innecesarias"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El refuerzo de la inspección sanitaria en el Servizo de Galego de Saúde (Sergas) desde agosto de 2024, que tenía entre sus objetivos "evitar prolongaciones innecesarias" de las bajas, ha implicado que se emitieran un total de 25.991 altas a personas con una baja temporal. Esto supone un 24,19% del total de 107.464 procesos que fueron valorados en el último año y medio.

Esta cifra forma parte de los datos presentados este jueves por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, y la secretaria xeral ténica, Natalia Lobato, sobre la hoja de ruta diseñada por el Gobierno gallego encaminada a que los procesos de incapacidad temporal sean más "eficientes".

El plan se diseñó para actuar frente a la "amplia incidencia en la sociedad" de las bajas temporales y el "impacto creciente" de su número y duración, según ha detallado el conselleiro. Entre sus objetivos, ha aludido a la reducción de los tiempos de respuesta y trámites burocráticos y el apoyo a la labor de los médicos.

Junto al refuerzo de la inspección sanitaria, se crearon unidades de apoyo en las áreas sanitarias con un número de bajas superior a la media y que están formadas por personal inspector médico y subinspector médico. Su trabajo consiste en trasladarse presencialmente y entrevistarse con los facultativos y, de esta forma, revisar los procesos de incapacidad temporal.

Estas unidades ya han actuado en las áreas sanitarias de Santiago, Lugo, Ferrol y A Coruña, donde, de los 4.742 procesos valorados y las 963 personas citadas, 456 (47%) recibieron el alta al no verse "justificada" la permanencia de la incapacidad temporal.

PARTES HOSPITALARIOS DE BAJA Y COLABORACIÓN CON MUTUAS

La hoja de ruta diseñada también incluye entre sus líneas de actuación que los hospitales emitan partes de baja en el caso de ingresos programados por intervenciones quirúrgicas, lo que derivó en un total de 4.268 documentos emitidos entre abril y diciembre de 2025.

La última de las líneas de actuación contempladas está orientada a mejorar la colaboración con las mutuas a través de la inclusión de las pruebas diagnósticas en el historial cliníco, que necesita previamente el consentimiento del paciente y la debida autorización de la inspección sanitaria.

Desde la puesta en marcha de esta medida del plan en diciembre de 2024, 1.282 pruebas realizadas por mutuas se incluyeron en la historia clínica electrónica para quedar a disposición de los profesionales y con el fin de evitar duplicidades.

"Por tanto, es un plan que está respondiendo a los objetivos previstos", ha valorado Gómez Caamaño, que ha citado entre los propósitos una gestión "más rigurosa y coordinada" de estos procesos; la optimización de los tiempos de recuperación; la evasión de "prolongaciones innecesarias" de las bajas, y una atención "más centrada en los pacientes".

VALORACIÓN DE BAJAS DE PERSONAL DE OTRAS CONSELLERÍAS

De cara a seguir optimizado el seguimiento de las bajas y la asistencia sanitaria de los afectados, Sanidade ha recibido la encomienda --aprobada en el Consello de la Xunta del pasado lunes-- de la gestión de la valoración de las bajas de personal de la administración pública que pertencen a Muface y Mugeju.

"Los servicios de inspección de la Conselleria se convertirán en los próximos cuatro años en unidades de asesoramiento facultativo al que los órganos de personal de las consellerías podrán solicitar un informe para valorar las incapacidades temporales y la concesión o prórroga de licencias por enfermedad", ha explicado el conselleiro.