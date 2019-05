Sergas y sindicatos pactan 308 nuevas plazas en Atención Primaria hasta 2021

Actualizado 03/05/2019 16:13:50 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) y los sindicatos CESM, CSIF, UGT y Satse han pactado este viernes 308 nuevas plazas en Atención Primaria hasta 2021, de ellas 45 para este 2019 --12 de médico de familia, 25 de enfermería y ocho de fisioterapuetas--.

Frente a ello, CC.OO. y CIG, que forman parte de la mesa sectorial de sanidad, se han desmarcado de esta medida porque consideran que "hubo comunicación y no negociación" y han lamentado que se trata de "plazas muy insuficientes" y "faltan categorías".

El Sergas ha destacado que con este incremento de "308 nuevas plazas para Atención Primaria" se avanza en el "objetivo de disminuir las ratios actuales de pacientes por profesional". "Sanidade continúa así cumpliendo los compromisos alcanzados en el ámbito de la Atención Primaria del pasado 8 de abril", ha abundado la Consellería.

En concreto, la Consellería de Sanidade ha acordado dotar en el periodo 2019-2021 de un total de 80 plazas de Medicina de Familia, 20 de Pediatría, cuatro de farmacia de primaria, 130 de enfermería, 40 de fisioterapia, 20 de matrona y 14 de trabajador social.

Sobre ello, la representante de la CIG, María Xosé Abuín, ha manifestado a Europa Press que acudir a "negociar de buena fe es tener datos". Por ello, ha criticado que no se les facilitase a los sindicatos con representación en la mesa un "censo de plazas vacantes por EOXI".

"¿Es un incremento? No lo sabemos", ha afirmado en relación a las plazas abordadas este viernes, para criticar Abuín que "el Sergas pretende que las cosas sean dogma de fe". Por ello, ha justificado que "la CIG no dio su apoyo" porque no sabe "si es dotación de nuevas plazas". En esta línea, Anxo Cameselle de CC.OO. ha considerado que se trata de "plazas muy insuficientes" y ha insistido en que "faltan categorías".

Frente a ello, Daniel Otero de CSIF ha valorado, en declaraciones a Europa Press, el acuerdo alcanzado este viernes aunque ha admitido que "no es todo" lo que quieren las centrales sindicales. "Seguiremos luchando para llegar a una cobertura mayor", ha apostillado.

En esta línea, Javier Martínez de UGT ha puntualizado que inicialmente el Sergas "ofertó 234 plazas en ejecución del superávit". "Al final sacamos 308", ha subrayado para valorar que "por primera vez el Sergas crea empleo neto" ya que "son plazas nuevas".

Por su parte, el secretario general de CESM, Antonio Otero, ha manifestado al término de la reunión que van "logrando mejoras al documento inicial sobre el contrato de continuidad y sobre el número de nuevas plazas de facultativos para Atención Primaria", pero ha asegurado que seguirán "trabajando hasta que sean atendidas todas" sus reivindicaciones.