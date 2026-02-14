El servicio de taxi a demanda en el rural de Lugo empezará a funcionar este lunes

El teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, en la presentación del servicio, a 14 de febrero de 2026. - AYUNTAMIENTO DE LUGO

LUGO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de transporte rural a demanda de Lugo comenzará a funcionar el próximo lunes, 16 de febrero, y conectará cuatro núcleos rurales del Ayuntamiento a través de taxis que funcionarán de una forma similar al autobús.

El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, ha anunciado este sábado la fecha de puesta en marcha de este servicio "pionero", sobre el que ha asegurado, a través de un comunicado, que convertirá a Lugo en la segunda ciudad gallega en contar con transporte público "en las zonas en las que no puede llegar el transporte urbano o metropolitano".

El servicio funcionará de lunes a viernes comunicando los núcleos de Vilachá, Labio, O Pondelo y As Regas, con cuatro frecuencias diarias, llegando hasta Sindicatos (8.35, 12.35, 16.25 y 20.55) y hasta el HULA (8.25, 12.35, 16.15 y 20.45).

El vecindario solo pagará los 0,64 euros que costaría un viaje en bus urbano en un servicio que funciona "de manera muy similar": líneas, horarios y paradas como el bus, "siempre que haya demanda", ha clarificado Arroxo.

PRUEBA PILOTO

El teniente de alcalde ha recordado que la prueba piloto funcionará durante los próximos meses y permitirá conocer las necesidades y el uso que el vecindario haga de este servicio para "poder seguir planificando la puesta en marcha del transporte a demanda en más parroquias".

El plan piloto del transporte municipal a demanda en el rural cuenta con un presupuesto de 15.000 euros y se mantendrá en funcionamiento hasta que se agote el presupuesto. Será una forma de conocer el uso que le da el vecindario al servicio y de adelantarse a los retos que aparecerán con la puesta en marcha definitiva.

Las vecinas y vecinos de los núcleos en los que se pone el servicio en marcha podrán hacer la solicitud del servicio llamando al 982 213 377 antes de las 22 horas del día anterior.