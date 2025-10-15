Los servicios mínimos "de casi el 100%" limitan la incidencia de la huelga en función pública, sanidad y justicia

Manifestantes portando banderas palestinas durante un paro parcial con motivo de la huelga general por Palestina, en el Hospital Provincial, a 15 de octubre de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). Hoy está convocada una huelga general y estudianti - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El establecimiento de unos servicios mínimos "de casi el 100%", según denuncian sindicatos, ha limitado el impacto de la huelga en Galicia en ámbitos como la función pública, la sanidad y la justicia.

El apoyo a Palestina ha sido la causa de esta convocatoria dispar de huelga, que va desde paros de dos horas (convocados por UGT y CC.OO.), pasando por cuatro horas (CIG) hasta huelga general todo el día (CGT y CUT, entre otros).

Fuentes de la central nacionalista CIG, la que tiene mayor representación entre los trabajadores gallegos, han indicado a Europa Press que carecen de datos de seguimiento, si bien llaman a tener en cuenta que "los mínimos eran casi del 100%".

Por su parte, la CUT se ha concentrado a primera hora ante los juzgados de Santiago para mostrar su solidaridad con nueve detenidos en Compostela hace un año en una manifestación de apoyo a Palestina.