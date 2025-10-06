Sigue en la UCI la mujer que fue embestida por una res en el desfile de ganado de San Froilán, en Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 31 años que fue embestida por una de las reses que participaban en el tradicional desfile de ganado de San Froilán, en Lugo, continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

Fuentes sanitarias han confirmado a Europa Press que el estado de la mujer herida es grave.

Los hechos se produjeron, según el relato de fuentes municipales, cuando una de las reses que participaba en el desfile "se puso nerviosa" y golpeó a esta mujer. Además, una menor sufrió daños leves tras caerse "debido al susto provocado por el animal".

En concreto, el 112 Galicia ratificó que el suceso tuvo lugar este domingo en la Rúa Bispo Aguirre durante las celebraciones de San Froilán.

Tras recibir información de lo sucedido, el 112 alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a la Policía Local de la ciudad y también a la Policía Nacional.