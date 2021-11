Silva defiende una actuación pública y privada para alcanzar la igualdad en el ámbito virtual, que Reigosa ve "lejos"

VIGO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha defendido una actuación pública y privada para alcanzar la igualdad en el ámbito digital, mientras el rector de la Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa ha advertido de que su consecución "todavía" se encuentra "lejos".

Así se han manifestado este jueves en el marco de la tercera edición del taller 'Hackeando el patriarcado' de la Cátedra Feminismos 4.0 que impulsan la universidad y la Diputación Provincial y cuyo tema central ha sido 'Inteligencia artificial feminista frente a los algoritmos machistas'.

En concreto, la jornada se ha celebrado de forma presencial y telemática y ha contado con la participación de expertas en el ámbito digital y de la inteligencia artificial. Estas especialistas fueron seleccionadas para protagonizar un espacio de reflexión sobre el impacto de la tecnología en la legitimación de brechas y sesgos de género, además de atender la información del 'tecnofeminismo'.

Las participantes en el taller han afirmado que el diseño y el entrenamiento de algoritmos empleados en tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático no reducen las brechas de género y han reclamado que su utilización esté libre de sesgos sexistas, estereotipos y misoginia.

ACTUACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

En este contexto, Carmela Silva ha explicado que el encuentro representa "un gran acontecimiento de reflexión seria, rigurosa y científica" y ha remarcado la necesidad de un actuación desde los sectores público y privado para frenar la desigualdad en el ámbito digital. Así, ha llamado a "tomar decisiones" y a "reclamar a otras administraciones con competencias que las adopten ya".

En este sentido, la presidenta de la Diputación ha puesto el foco en el bajo número de alumnas matriculadas en titulaciones vinculadas a la ciencia y la tecnología, además de advertir de los "preocupantes" datos de la presencia de mujeres en el ámbito de la inteligencia artificial. "Si las mujeres no estamos programando, si no ponemos encima de la mesa nuestra mirada en la inteligencia artificial, si no estamos proponiendo en la investigación y nuestros intereses no están encima de la mesa de la sociedad digital, vamos a retroceder de una forma muy grave", ha alertado.

Por su parte, el rector de la UVigo ha destacado la importancia de los seminarios que buscan "hackear el patriarcado" y ha resaltado el trabajo de la Cátedra de Feminismos 4.0, centrado en "el nuevo machismo que surge y campa a sus anchas en las redes".

De este modo, Manuel Reigosa ha apelado a la "unión" en la "lucha contra las involuciones que proponen la ultraderecha y la derecha" y las personas que aseguran que se ha alcanzado la igualdad, lo que "todavía" está "muy lejos", en especial en el ámbito digital.