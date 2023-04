El sindicato de la huelga acusa a Sanidade de "menospreciar" a los médicos por rechazar un diálogo en exclusiva con él

CESM carga contra el acuerdo de intenciones alcanzado en Mesa Sectorial y reclama "por escrito" compromisos y fechas "concretos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que promueve la huelga que arrancó el martes en Galicia, acusa al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, de "menospreciar" al colectivo de facultativos con unas "denigrantes" declaraciones en las que rechazaba negociar únicamente con esta organización al margen del resto, que sí están en la Mesa Sectorial.

En concreto, García Comesaña, al responder una pregunta oral formulada en el pleno del Parlamento gallego, revindicaba los pactos ya alcanzados en Mesa Sectorial, entre ellos el acuerdo de intenciones para establecer un plan de ordenación de recursos humanos firmado el 31 de marzo con CCOO, UGT, CSIF y Satse --la CIG no lo ratificó-- y aseguraba que no puede "admitir negociar de modo exclusivo" con CESM "y no con el resto".

Así pues, esta última organización --la única convocante de la huelga indefinida de médicos-- ha emitido este viernes un comunicado en el que recalca su malestar por estas palabras del conselleiro y muestra sus reticencias sobre este acuerdo.

En primer lugar, dado que García Comesaña rechazó negociar con ellos "de modo exclusivo", CESM le recuerda que la ley de huelga "obliga" a las administraciones dialogar con las organizaciones que promueven las huelgas.

Además, CESM considera "intoletable que a estas alturas" el titular de Sanidade de la Xunta "hable de intenciones, cuando se trata de peticiones que vienen reclamando desde hace más de una década, cuando comenzó el inexorable deterioro de la sanidad pública por falta de personal".

"Ya está bien de declaraciones de intenciones que no llegan a nada", subraya la organización, que también critica que la Consellería posponga "caprichosamente" a la segunda mitad del año el diálogo sobre el complemento específico, una retribución que se le retira a los facultativos que compatibilizan su actividad en la pública y en la privada.

"Ya no necesitamos intenciones, lo que necesitamos son hechos concretos y gestión eficiente de los responsables designados 'digitalmente' en el Servizo Galego de Saúde, que en muchos casos son los causantes de este deterioro imparable del sistema público", subraya el comunicado de CESM.

Así, dado que el conselleiro sostiene que parte de sus demandas están en los pactos ya alcanzados en la Mesa Sectorial, CESM insiste en que se pongan "por escrito los compromisos concretos y las fechas determinadas" para comenzar a "salir de esta calamitosa situación".

Por último, CESM reivindica que se trata de un "sindicato médico profesional" cuyo "único objetivo es la defensa de los intereses y necesidades" de los facultativos, que "no está sujeto a ideología política alguna y que no recibe subvenciones" de la Administración.