El sindicato STEG secunda la convocatoria de la huelga educativa para el 25 de septiembre

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) ha trasladado que secundará la convocatoria de la huelga educativa de la CIG prevista para el próximo jueves 25 de septiembre.

Tal y como ha subrayado el STEG en una nota de prensa, una encuesta realizada a finales del curso pasado, que contó con la participación de mil docentes, evidenció el "empeoramiento" de la situación laboral del profesorado gallego.

Algunos de los puntos señalados por los encuestados fueron la "burocracia excesiva, las aulas masificadas, los medios insuficientes para tratar la diversidad y la falta de recursos materiales y humanos en los centros".

A estos problemas, en el caso del profesorado interino, hay que sumarle la "inestabilidad y discriminación", al "no tener derecho al cobro de los meses de verano aunque se tenga trabajado el curso completo".

Por estos motivos, el 95% del profesorado encuestado consideró necesario iniciar el curso 2025-26 con un proceso de movilizaciones. El 73% se mostraba partidario de una huelga indefinida como medida central, mientras que otras propuestas incluían manifestaciones y huelgas puntuales.

En esta línea, representantes del STEG iniciaron en junio una rueda de contactos con diferentes organizaciones sindicales, incluidas la CIG y CSIF, considerando necesario "crear un espacio común de coordinación sindical real, con participación horizontal y capacidad de decisión compartida".

Así, tras la convocatoria de la huelga por parte de la CIG, el STEG ha acordado sumarse por "responsabilidad con el profesorado gallego". Con esta paralización de la enseñanza, el sindicato pide recuperar el horario lectivo de 18 horas máximas en secundaria/FP y 21 horas para el de infantil y primaria; la reducción real e inmediata de las ratios.

También, reclaman la recuperación salarial de las pérdidas acumuladas por el profesorado gallego; la eliminación del control ideológico sobre las actividades complementarias a la formación por parte de la Inspección Educativa; y la aplicación efectiva e inmediata de un plan de reducción de la burocracia, entre otras peticiones.

La huelga es el siguiente paso previsto por los sindicatos, tras la manifestación del pasado sábado en Santiago, convocada por la CIG, que contó con la asistencia de alrededor de 900 personas.