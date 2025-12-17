Sindicatos de Bomberos y Policía de Santiago alcanzan un principio de acuerdo con el Ayuntamiento sobre el conflicto

Archivo - Camión bomberos. - AYUNTAMIENTO SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de Bomberos y Policía Local de Santiago han llegado a un principio de acuerdo con el Ayuntamiento para atajar el conflicto abierto en relación a sus condiciones laborales, surgido principalmente a raíz del pago de horas extra, que una mayoría de sus plantillas se han negado a realizar.

Esta situación ha llevado a que, en el último mes y medio, turnos de ambos servicios se hayan quedado en mínimos, ya que la realización de estas horas extra era necesaria para solventar el déficit de personal existente. De este modo, se creó una comisión de trabajo en la que ambas partes tratan de llegar a un acuerdo.

Según ha explicado el Ayuntamiento, en la reunión mantenida este miércoles, que se ha extendido durante más de dos horas y media, se ha llegado a un principio de acuerdo. Con todo, ha apuntado que las partes se han comprometido a no trasladar los contenidos hasta estar redactado los términos del acuerdo.

Fuentes sindicales, tanto de UGT como de CCOO, coinciden en que se han resuelto las principales diferencias en torno a las horas extras y en relación al complemento específico, que afecta a la nocturnidad y a la festividad. Desde CCOO trasladan que hoy se ha dado "un paso importante" y muestran su optimismo, al igual que UGT.

Ambas organizaciones recogen que se encuentran a la espera de leer los términos del acuerdo --que esperan recibir en los próximos días-- y, si se mantiene sobre lo pactado este miércoles, saldrá adelante. Con todo, desde UGT precisan que necesitará también el visto bueno de las asambleas de personal de cara a "desconvocar el conflicto", lo cual esperan que suceda.